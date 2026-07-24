Iluminación inteligente impulsa la modernización de espacios históricos en México

La tecnología comienza a incorporarse al patrimonio histórico como parte de la evolución de las ciudades inteligentes con proyectos como el del Acueducto de Querétaro, donde un sistema de iluminación conectada permite administrar de forma remota la infraestructura sin alterar el valor arquitectónico del monumento.

La intervención abarcó los 74 arcos del monumento y una extensión superior a 1.2 kilómetros. El sistema utiliza tecnología Color Kinetics y permite controlar distintos esquemas de iluminación desde una plataforma remota con el objetivo de mejorar la operación de la infraestructura y reducir la necesidad de intervenciones físicas sobre la construcción histórica.

De acuerdo con la información difundida por Signify, el proyecto incorporó 146 luminarias Graze IntelliHue y 240 ReachElite, diseñadas para iluminar la cantera de forma uniforme, disminuir el deslumbramiento y limitar la dispersión lumínica hacia el cielo. El ecosistema opera mediante un controlador iPlayer 4, que facilita el monitoreo del sistema y la programación de diferentes secuencias lumínicas.

Este tipo de proyectos responde a una tendencia que comienza a tomar fuerza en diversas ciudades, donde se utiliza infraestructura tecnológica para administrar espacios públicos con mayor eficiencia sin alterar el valor histórico de los inmuebles. En este caso, la iluminación deja de cumplir una función únicamente estética para integrarse como una herramienta de gestión urbana.

"Hoy, en el Acueducto de Querétaro, encontramos un patrimonio vivo que integra innovación, sostenibilidad y una mejor calidad de vida para las familias queretanas. Este proyecto demuestra que podemos preservar nuestra identidad mientras avanzamos hacia una ciudad más inteligente, eficiente y comprometida con las futuras generaciones", señaló Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

El proyecto fue resultado de una colaboración entre el Ayuntamiento de Querétaro, SCOSI, LED Proyecta y Signify. Según la empresa, el sistema de gestión remota permitirá optimizar el consumo energético, extender la vida útil de la infraestructura y reducir costos operativos, aunque el comunicado no detalla la inversión realizada ni presenta indicadores sobre los ahorros obtenidos o las metas previstas tras la modernización.

Para José Alberto Vázquez, director general de SCOSI, la eficiencia energética fue uno de los criterios centrales durante el desarrollo de la obra.

"Tenemos claro que cada uno de los proyectos que realizamos deben ir acompañados de metas de sustentabilidad y el Acueducto de Querétaro no fue la excepción", destacó.

Además de facilitar la operación del sistema, este tipo de infraestructura puede contribuir a fortalecer la actividad turística nocturna, incentivar el uso de espacios públicos, mejorar la percepción de seguridad y favorecer la conservación del patrimonio arquitectónico.

"El Acueducto de Querétaro demuestra cómo la tecnología puede integrarse de manera respetuosa en entornos históricos para preservar el patrimonio y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia urbana", señaló Carolina Oxté, Líder de Estrategia de Ventas B2B y Sistemas Conectados en Signify.

La incorporación de sistemas conectados en monumentos históricos forma parte de una estrategia que distintas ciudades comienzan a explorar para modernizar infraestructura urbana sin intervenir los elementos patrimoniales. El reto para este tipo de proyectos será respaldar con indicadores el impacto de estas tecnologías en eficiencia energética, costos de mantenimiento, conservación patrimonial y dinamismo urbano, para que su valor trascienda el componente estético.