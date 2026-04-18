¿Edificios listos para el Mundial 2026? Climatización será clave para el confort

La llegada de millones de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026 al país pondrá a prueba la infraestructura de hoteles, aeropuertos, restaurantes y centros comerciales, sobre todo en lo relacionado con el confort térmico y la calidad del aire en espacios interiores, en un contexto de alta concentración de personas que exigirá condiciones operativas adecuadas para la estancia de turistas.

Ante este escenario, especialistas en climatización advirtieron que los sistemas de aire acondicionado en edificios serán un factor determinante para sostener la experiencia de los visitantes más allá de los estadios, ya que su operación incide en el bienestar, la percepción de los espacios y la capacidad de respuesta ante picos de ocupación, de acuerdo con Trane.

En este contexto, la firma identificó que el incremento en la afluencia implicará retos operativos en espacios de uso intensivo como:

Aeropuertos con alta concentración de pasajeros.

Restaurantes con picos de ocupación tras los partidos.

Centros comerciales con flujo constante de visitantes.

“Un aeropuerto congestionado, un restaurante lleno después de un partido o un centro comercial con miles de turistas pueden experimentar incrementos rápidos de temperatura y dióxido de carbono si no cuentan con sistemas de climatización y ventilación correctamente dimensionados”, señaló Enrique Tello, director general de Trane México.

Retos en confort, aire y energía para espacios de alta afluencia

Otro de los desafíos se centra en la calidad del aire interior, que ha cobrado mayor relevancia en espacios con alta densidad de ocupación, donde se requiere ventilación adecuada, filtración avanzada y monitoreo constante para mantener condiciones sanitarias apropiadas.

“Una ventilación más avanzada o inteligente podrá ofrecer condiciones sanitarias más seguras para los visitantes de restaurantes, museos, hoteles y centros de convenciones, al tiempo que fortalecerá la percepción de confianza en los espacios”, indicó Tello.

A este escenario se suma la presión sobre el consumo energético en las ciudades sede, donde la demanda eléctrica aumentará de forma considerable, por lo que el uso de sistemas eficientes permitirá ajustar el consumo a las necesidades reales de cada espacio y evitar desperdicios.

“Los sistemas de aire acondicionado para edificios permiten adaptar el consumo energético a la demanda real de los espacios, reduciendo desperdicios y optimizando el uso de recursos”, explicó el directivo.

La empresa apuntó que la modernización de sistemas HVAC, con tecnologías como sensores, automatización y monitoreo en tiempo real, permite gestionar variables como temperatura, humedad y calidad del aire, lo que mejora el desempeño operativo de los edificios bajo condiciones de alta afluencia.

Además del evento, esta actualización representa una oportunidad para que hoteles, restaurantes y centros comerciales fortalezcan sus instalaciones y mantengan estándares de confort, eficiencia y calidad del aire en el largo plazo.