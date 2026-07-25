¿Fue lechuga mexicana? La ruta de la FDA para dar con origen de casos de diarrea por Cyclospora

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) reforzó la investigación para determinar el origen del brote de ciclosporiasis que causó miles de casos de diarrea en ese país. Aunque el rastreo epidemiológico apuntó a lechuga iceberg, la cual procede del centro de México, la agencia aclaró que continúa reuniendo evidencia para establecer en qué punto de la cadena ocurrió la posible contaminación.

En su actualización más reciente, la FDA indicó que el brote relacionado con restaurantes Taco Bell ya involucra casos en nueve estados de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias explicaron que el número de personas afectadas podría seguir en aumento por el tiempo que requiere confirmar y vincular cada caso con la investigación epidemiológica.

La ruta de la FDA

La investigación de la FDA se desarrolla mediante un proceso de rastreo que combina información epidemiológica, documental y de laboratorio para reconstruir el recorrido del producto desde el consumidor hasta el lugar donde fue producido o procesado.

De acuerdo con la agencia estadounidense, la ruta incluye:

Investigación epidemiológica para identificar qué alimentos consumieron las personas enfermas.

Trazabilidad del producto desde restaurantes y distribuidores hasta el proveedor.

Revisión de documentos comerciales y cadenas de suministro.

Inspecciones y análisis de laboratorio en productos relacionados con el brote.

Inspecciones y análisis de laboratorio en productos relacionados con el brote.

Coordinación permanente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), autoridades estatales y dependencias mexicanas.

Actualización de recomendaciones conforme se obtienen nuevos resultados.

La FDA subrayó que el rastreo documental y epidemiológico continúa convergiendo hacia lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms de México; sin embargo, enfatizó que la investigación permanece abierta para determinar con precisión dónde ocurrió la contaminación. También reiteró que el retiro voluntario de los productos implicados sigue vigente como medida preventiva.

Antes de esta actualización, la propia FDA informó que una muestra obtenida en la frontera arrojó un falso positivo para Cyclospora cayetanensis. No obstante, aclaró que esa corrección no modifica la investigación epidemiológica ni el rastreo de la cadena de suministro que mantiene en curso.

México mantiene investigación paralela

Desde el 17 de julio, la Secretaría de Salud informó que Cofepris, la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) instalaron un grupo técnico interinstitucional para colaborar con las autoridades estadounidenses y revisar la cadena de suministro relacionada con la lechuga investigada.

Las dependencias mexicanas señalaron que mantienen una activa vigilancia sanitaria, epidemiológica y documental tanto para los productos destinados a exportación, como para aquellos que se comercializan en el país. También precisaron que el hecho de identificar el origen de un producto no significa, por sí mismo, que la contaminación sucedió en México.

Entre el 18 y el 20 de julio, autoridades federales realizaron una inspección sanitaria en la planta de Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, donde revisaron procesos de producción, abastecimiento de agua, sistemas de trazabilidad y protocolos de inocuidad alimentaria.

Cofepris responde

La Secretaría de Salud informó el viernes 24 de julio que los análisis efectuados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris resultaron negativos para Cyclospora cayetanensis en las 10 muestras de lechuga iceberg obtenidas durante la inspección. También reportó resultados negativos para coliformes fecales en las muestras de agua analizadas.

De acuerdo con la autoridad sanitaria mexicana, durante la verificación también se constató que la empresa tiene sistemas de trazabilidad, procesos de inocuidad alimentaria y riego por goteo con agua proveniente de pozos certificados.

Además, indicó que el lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, nunca ingresó al mercado estadounidense y que la muestra que se obtuvo de ese embarque fue posteriormente catalogada por la FDA como un falso positivo.

La FDA reiteró que seguirá trabajando con los CDC y autoridades estatales para identificar el punto exacto donde se originó la contaminación y verificar que todos los productos incluidos en el retiro voluntario permanezcan fuera del mercado mientras concluyen las indagatorias.