Avengers: Doomsday: reparto, estreno y todo sobre la cinta que reunirá a héroes de tres universos

Marvel Studios está a unos meses de estrenar Avengers: Doomsday, la quinta entrega de la franquicia de Los Vengadores, una producción que marcará un nuevo punto de encuentro entre personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

Tras varios cambios en el calendario de estrenos, la película ya tiene fecha definitiva para llegar a las salas de cine y recientemente presentó su primer tráiler oficial, el cual confirmó el regreso de personajes emblemáticos y ofreció nuevas pistas sobre la historia que dará continuidad a la llamada Saga del Multiverso.

Estreno y equipo creativo

Disney confirmó que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de este año, luego de que originalmente estuviera prevista para mayo. En México y el resto de América Latina, Marvel Latinoamérica también anunció el estreno durante diciembre, por lo que el lanzamiento prácticamente será simultáneo con Estados Unidos.

La dirección vuelve a estar en manos de Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, mientras que el guion fue escrito por Stephen McFeely, colaborador habitual de ambos cineastas. La producción corre a cargo de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Doctor Doom lidera una nueva amenaza

Uno de los anuncios más importantes fue el regreso de Robert Downey Jr., aunque no como Iron Man. El actor interpretará a Doctor Doom, considerado uno de los villanos más importantes de Marvel Comics y principal antagonista de esta nueva historia.

El primer tráiler también confirmó el regreso de Chris Evans, además de mostrar nuevamente a Chris Hemsworth como Thor. El avance deja ver que varios héroes se unirán para enfrentar una amenaza multiversal sin precedentes, aunque parte de la trama no ha sido revelada.

La presencia de Doctor Doom también es un cambio importante dentro del MCU, ya que el personaje sustituye el rumbo que originalmente tendría la siguiente gran saga del estudio y se convierte en el eje de los acontecimientos que desembocarán posteriormente en Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027.

Reparto de varias generaciones

El elenco que reúne a personajes clásicos y nuevas incorporaciones del MCU:

El Gran Villano

Robert Downey Jr. - Victor von Doom / Doctor Doom , marcando su regreso triunfal a Marvel en un rol antagónico.

Vengadores y Héroes Clásicos

Chris Hemsworth - Thor.

Chris Evans - Steve Rogers.

Anthony Mackie - Sam Wilson / Capitán América.

Sebastian Stan - a Bucky Barnes / Winter Soldier.

Paul Rudd - Scott Lang / Ant-Man.

Tom Hiddleston - Loki.

Simu Liu - a Shang-Chi.

Los Cuatro Fantásticos

Pedro Pascal - Reed Richards / Mister Fantastic.

Vanessa Kirby - Sue Storm / Invisible Woman.

Joseph Quinn - Johnny Storm / Human Torch.

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm / The Thing

Foto: X.com/marvel

Los Thunderbolts

Florence Pugh - Yelena Belova / Black Widow.

Wyatt Russell - John Walker / U.S. Agent.

David Harbour - Alexei Shostakov / Red Guardian.

Hannah John-Kamen - Ava Starr / Ghost.

Lewis Pullman - Sentry.

Wakanda y Talocan

Letitia Wright - Shuri / Black Panther.

Winston Duke - M'Baku.

Tenoch Huerta - Namor.

X-Men Clásicos

Patrick Stewart - Charles Xavier / Profesor X.

Ian McKellen - Erik Lehnsherr / Magneto.

Kelsey Grammer - Dr. Hank McCoy / Beast.

James Marsden - Scott Summers / Cyclops.

Rebecca Romijn - Mystique.

Alan Cumming - Kurt Wagner / Nightcrawler.

Channing Tatum - Gambito.

La presencia simultánea de los Vengadores, los mutantes y Los Cuatro Fantásticos convierte a Avengers: Doomsday en la reunión más grande de personajes que Marvel Studios lleva a cine desde Endgame.

Lo que reveló el primer tráiler

El avance oficial difundido por Marvel mostró a héroes provenientes de diferentes realidades uniéndose para enfrentar a Doctor Doom y confirmó que la película explorará de lleno el concepto del multiverso, una de las líneas narrativas desarrolladas durante las fases más recientes del MCU.

Las primeras imágenes también muestran la convivencia entre personajes de distintas franquicias cinematográficas que durante años permanecieron separadas, como los X-Men originales, los nuevos Cuatro Fantásticos y los Vengadores actuales, anticipando alianzas dentro de la historia.

Disney describe el conflicto como una colisión entre diferentes realidades, lo que convertirá a la cinta en una de las producciones más grandes del MCU. Aunque Marvel Studios no ha dado a conocer la duración de la película ni detalles completos de la trama, el estudio mantiene a Avengers: Doomsday como una de sus principales apuestas cinematográficas de 2026.