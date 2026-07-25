Todo lo que se sabe sobre las demandas contra Meta por la presunta adicción de adolescentes a las redes sociales

La decisión de un adolescente de retirar la demanda que mantenía contra Meta evitó que uno de los juicios más esperados sobre los efectos de las redes sociales en los menores llegara a los tribunales. Sin embargo, el caso está lejos de cerrar el frente legal que enfrenta la empresa de Mark Zuckerberg.

Meta continúa bajo presión por miles de demandas presentadas por familias, distritos escolares y fiscales generales de diversos estados de Estados Unidos, que sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñadas para generar un uso compulsivo entre adolescentes y que la empresa minimizó los riesgos para su salud mental.

¿Qué pasó con la demanda del adolescente contra Meta?

El demandante, identificado únicamente por las iniciales R.K.C., es un adolescente de Florida que aseguró que el uso compulsivo de redes sociales contribuyó a desarrollar ansiedad, depresión y pensamientos suicidas, padecimientos por los que aún recibe tratamiento.

Su caso había sido seleccionado como un juicio piloto para orientar la resolución de miles de demandas similares en todo Estados Unidos.

No obstante, a unos días de que iniciara el juicio en Los Ángeles, previsto para el 27 de julio, sus abogados anunciaron el retiro de la demanda.

Antes de ello, YouTube, TikTok y Snap ya habían alcanzado acuerdos confidenciales con el menor para quedar fuera del litigio, por lo que Meta era la única empresa que seguía enfrentando el proceso.

Los representantes legales del adolescente señalaron que, tras los resultados obtenidos por los litigios contra las plataformas y ante el desgaste que implicaría un juicio de varias semanas, R.K.C. optó por cerrar ese capítulo y concentrarse en su recuperación.

Meta, por su parte, afirmó que el joven abandonó el caso sin recibir compensación económica y sostuvo que las acusaciones nunca tuvieron fundamento.

La empresa también aseguró que las pruebas mostraban que el adolescente utilizaba Facebook e Instagram apenas unos minutos al día y que varias de sus cuentas fueron creadas después de contratar representación legal.

¿De qué acusan a Meta?

Las demandas sostienen que Facebook e Instagram incorporan funciones diseñadas para mantener conectados a los usuarios el mayor tiempo posible, especialmente a niños y adolescentes.

Según los demandantes, ese uso compulsivo puede derivar en problemas como:

Ansiedad;

Depresión;

Trastornos del sueño;

Baja autoestima;

Pensamientos suicidas;

Otras afectaciones a la salud mental.

¿Cuántas demandas enfrenta Meta?

El caso de R.K.C. es apenas uno de miles.

Meta enfrenta una amplia ola de litigios promovidos por usuarios, familias, distritos escolares y autoridades estatales.

Uno de los procesos más relevantes comenzará en agosto en un tribunal federal de Oakland, California, donde 29 estados acusan a la empresa de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) y de engañar al público sobre la seguridad de sus plataformas para los menores.

Además, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey sostienen que Meta incumplió sus leyes de protección al consumidor al minimizar los riesgos asociados con Facebook e Instagram.

¿Por qué se habla de multas por 1.4 billones de dólares?

A principios de julio, Meta reveló en un documento judicial que cuatro estados estadounidenses buscan imponerle sanciones que, según los cálculos de la empresa, ascenderían a 1.4 billones de dólares.

La cifra surge de multiplicar el número estimado de adolescentes afectados por los montos máximos de las multas previstos en las leyes estatales.

Meta calificó ese cálculo como "sin precedentes" y aseguró que carece de sustento legal y probatorio.

La compañía sostiene que la llamada "adicción a las redes sociales" no está reconocida como un trastorno psiquiátrico y, por tanto, rechaza haber engañado a los consumidores sobre los riesgos de sus plataformas.

¿Ha perdido ya algunos casos?

Sí.

En marzo, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Meta y Google indemnizar con seis millones de dólares a una joven de 20 años identificada como K.G.M., en uno de los primeros juicios derivados de este tipo de demandas.

Por otra parte, en un caso promovido por el estado de Nuevo México, un jurado concluyó que Meta engañó a los consumidores sobre los riesgos que sus plataformas representaban para los menores y ordenó a la empresa pagar 375 millones de dólares en daños.

¿Qué dice Meta?

Meta rechaza sistemáticamente las acusaciones.

La empresa sostiene que no existe evidencia que demuestre que Facebook e Instagram provoquen adicción como afirman los demandantes y asegura que continuará defendiendo sus plataformas en los tribunales.

También argumenta que ha desarrollado herramientas de supervisión parental y controles de seguridad para adolescentes, además de cuestionar la solidez científica de las demandas que enfrenta.

Pese al retiro del caso de R.K.C., la batalla judicial está lejos de concluir. En los próximos meses continuarán diversos procesos que podrían definir hasta dónde llega la responsabilidad legal de las grandes plataformas tecnológicas sobre la salud mental de millones de adolescentes.

Con información de agencias