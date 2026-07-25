CDMX: estas son las concentraciones y movilizaciones previstas para este sábado 25 de julio

La Ciudad de México tendrá una intensa jornada de movilizaciones este sábado 25 de julio, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que contempla 12 concentraciones, además de tres rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas, una rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento distribuidos en diferentes alcaldías.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones, ya que varias de estas actividades podrían generar cierres parciales o afectaciones al tránsito durante el día.

Principales concentraciones de este sábado

Una de las actividades con mayor convocatoria será el "Semillero antimundialista", organizado por Acción Comunitaria Pedregales, que iniciará a las 11:30 horas en las inmediaciones del Estadio Banorte, en Coyoacán. El encuentro busca debatir sobre los efectos sociales y urbanos que dejó la Copa Mundial de Futbol 2026 en México e incluirá mesas de análisis, actividades culturales y recolección de firmas. La SSC no descarta afectaciones viales en la zona.

A las 11:00 horas, integrantes del Comité Ejecutivo de Democrats Abroad en la Ciudad de México realizarán una Vigilia por las Familias Latinas en el Monumento a la Revolución para exigir justicia por personas migrantes afectadas durante operativos migratorios en Estados Unidos. También se prevé la asistencia de organizaciones defensoras de derechos humanos y posibles afectaciones a la circulación.

En el mismo horario, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac llevará a cabo un foro informativo en San Pedro Cuajimalpa sobre la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Actividades relacionadas con el consumo de cannabis

El Centro de la capital concentrará dos eventos vinculados con la regulación del cannabis.

La Plataforma 4:20 instalará una jornada itinerante en el Monumento a la Madre, donde se realizarán talleres, charlas sobre derechos humanos y reducción de riesgos, además de una campaña de recolección de firmas en favor de los derechos de las personas consumidoras.

De forma paralela, la colectiva Hijas de la Cannabis convocó al evento "Rituales 4:20" en Plaza Tlaxcoaque, con el objetivo de exigir espacios seguros para mujeres consumidoras de cannabis desde una perspectiva de género.

Otras movilizaciones programadas

Durante la tarde también se desarrollarán diversas actividades sociales y políticas:

La Brigada Sumud México sostendrá una reunión en el Museo Casa de León Trotsky para coordinar acciones de solidaridad con Palestina.

El colectivo Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad realizará una caravana desde el Monumento al General Lázaro Cárdenas para manifestarse contra las guerras y las políticas de intervención de Estados Unidos.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba organizará un conversatorio en el Museo Panteón de San Fernando como parte de la jornada "100 acciones por Fidel".

El colectivo Neon Protest Ciudad de México se manifestará en el Parque Lincoln, en Polanco, en defensa de los derechos de los animales.

El Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez.

También habrá rodadas durante el día

La agenda de la SSC incluye tres rodadas motociclistas, cuatro ciclistas y una en patines, varias de ellas con rutas aún por definir o con recorridos hacia municipios del Estado de México y otras entidades, por lo que podrían registrarse afectaciones al tránsito en distintos horarios.

Además, la capital albergará eventos masivos como Disney On Ice, El Rey León, el concierto de Alex Lora y El Tri, partidos de la Liga Mexicana de Beisbol, funciones de lucha libre y diversas festividades religiosas, actividades que incrementarán la afluencia de personas en varios puntos de la ciudad.