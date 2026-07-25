Stuart Fails to Save the Universe: el nuevo spin-off de The Big Bang Theory

Después de varios años de desarrollo, el universo de The Big Bang Theory volvió a la pantalla con Stuart Fails to Save the Universe, una producción de HBO Max que coloca como protagonista a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que durante la serie original pasó de personaje secundario a uno de los favoritos de los seguidores de la franquicia.

La serie se estrenó el 23 de julio de este año, pero a diferencia de Young Sheldon y Georgie & Mandy's First Marriage, que exploraron el pasado de algunos personajes, esta nueva producción funciona como una secuela directa de The Big Bang Theory.

Para quienes siguieron las 12 temporadas de The Big Bang Theory, el nuevo spin-off ofrece numerosas referencias, escenarios conocidos y guiños a la historia original; sin embargo, los creadores señalaron que también puede verse de manera independiente, ya que presenta una trama completamente nueva con identidad propia.

Stuart deja de ser un personaje secundario

El punto de partida de la serie ocurre cuando Stuart rompe accidentalmente un dispositivo desarrollado por Sheldon y Leonard, lo que provoca un colapso entre distintas realidades. A partir de ese momento, él deberá intentar restaurar el orden acompañado por Denise, Bert y Barry Kripke, quienes también adquieren un papel mucho más relevante que en la producción original.

Esta versión es una historia independiente que apuesta por un multiverso.Foto: Cortesía The Big Bang Theory

Los productores Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn decidieron alejarse del estilo de la clásica comedia multicámara para desarrollar una serie con mayor carga de efectos visuales, escenarios de gran escala y elementos de ciencia ficción. El resultado es una propuesta que mezcla humor con aventuras inspiradas en el concepto del multiverso.

Durante la presentación del proyecto, los creadores señalaron que la intención era ofrecer una historia diferente sin perder la esencia de los personajes. Por ello, la nueva producción conserva referencias constantes a la serie original, aunque explora situaciones que nunca habrían tenido cabida en el formato clásico de The Big Bang Theory.

Regresan rostros conocidos

Aunque Stuart es el eje de la historia, la serie recupera a varios personajes queridos por los seguidores. Kevin Sussman vuelve a interpretar al dueño de la tienda de historietas, mientras Lauren Lapkus regresa como Denise, Brian Posehn como Bert Kibbler y John Ross Bowie como Barry Kripke.

Los productores también confirmaron que diferentes actores de The Big Bang Theory aparecerán a lo largo de la temporada, aunque en varios casos interpretarán versiones alternativas de sus personajes debido a la temática del multiverso. Entre los regresos que destacan están el de Kaley Cuoco y Melissa Rauch, quienes asumirán nuevas versiones de Penny y Bernadette.

Esta versión es una historia independiente que apuesta por un multiverso.Foto: Cortesía The Big Bang Theory

Asimismo, la primera temporada contempla la participación de Raj Koothrappali, interpretado por Kunal Nayyar. Su aparición forma parte de una de las primeras líneas argumentales de la serie, aunque los acontecimientos ocurren dentro de una realidad alterna, lo que permite jugar con distintas versiones de los personajes sin modificar la continuidad principal de la franquicia.

El cambio de tono representa una de las apuestas más ambiciosas para la franquicia desde su debut en 2007: En lugar de centrarse en situaciones cotidianas, incorpora viajes entre dimensiones, versiones alternativas de personajes conocidos y una narrativa más cercana a las películas de ciencia ficción, sin abandonar el humor que convirtió a The Big Bang Theory en una de las comedias más exitosas.