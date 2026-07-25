Liga MX: hora y dónde ver los partidos de la Jornada 2 de este sábado y domingo del Apertura 2026

La actividad de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 continúa este fin de semana con cinco encuentros que prometen mover la tabla general. Luego de los partidos adelantados entre semana y de la reanudación del viernes, todavía quedan duelos clave para equipos que buscan mantener el paso perfecto y otros que intentarán sumar sus primeros puntos del campeonato.

Hasta el momento, Cruz Azul derrotó 2-1 al Puebla, Pumas sorprendió 2-1 al Toluca como visitante, Atlante rescató un empate 1-1 frente al América en su esperado regreso a la Liga MX y Xolos venció 1-0 al León con un gol de penal del juvenil Gilberto Mora.

Ahora será el turno de Guadalajara, Tigres, Santos, Atlas, Monterrey, Necaxa, Pachuca y Querétaro de entrar en acción para completar la segunda fecha del campeonato.

¿Qué partidos de la Liga MX se juegan este sábado 25 de julio?

Chivas vs. FC Juárez

Guadalajara regresa al Estadio Akron con la obligación de reaccionar tras un complicado inicio de torneo. El Rebaño domina el historial con ocho victorias en 14 enfrentamientos, aunque los Bravos ya han demostrado que pueden ganar en territorio rojiblanco.

Hora: 17:07 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

Tigres vs. Atlético de San Luis

Los felinos buscarán recuperarse después de caer en la Jornada 1. Además, cuentan con un antecedente favorable: nunca han perdido como locales frente al conjunto potosino.

Hora: 19:00 horas

Estadio: Universitario

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Santos vs. Atlas

Atlas llega motivado tras ganar en su debut y buscará ligar dos victorias al inicio de un torneo por primera vez desde el Apertura 2019. Santos, por su parte, intentará hacerse fuerte en el TSM Corona.

Hora: 21:00 horas

Estadio: TSM Corona

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

¿Qué partidos se juegan el domingo 26 de julio?

Necaxa vs. Monterrey

Rayados visita Aguascalientes con una racha dominante sobre los hidrocálidos: acumula nueve victorias consecutivas en esta serie y cuatro partidos seguidos sin recibir gol.

Hora: 17:00 horas

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX One

Pachuca vs. Querétaro

La segunda jornada concluirá en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos intentarán comenzar el torneo con paso perfecto, mientras que Gallos Blancos buscará dar la sorpresa ante un rival que suele imponerse en este enfrentamiento.

Hora: 19:00 horas

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

Así marcha la Jornada 2 del Apertura 2026

Estos son los resultados registrados hasta ahora:

Cruz Azul 2-1 Puebla

Pumas 2-1 Toluca

Atlante 1-1 América

Xolos 1-0 León

El empate entre Atlante y América marcó el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División tras 12 años en la Liga de Expansión. Ante cerca de 70 mil aficionados en el Estadio Azteca, Cristian Borja adelantó a las Águilas, pero Eugenio Pizzuto firmó la igualada para los azulgranas.

En Tijuana, el juvenil Gilberto Mora, de apenas 17 años, convirtió desde el punto penal el gol con el que Xolos derrotó al León y llegó a seis puntos en el arranque del Apertura 2026.

Además, Cruz Azul y Toluca adelantaron sus compromisos de esta jornada debido a que este sábado disputarán el duelo por el Campeón de Campeones en California.