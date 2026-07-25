Arranca el GIFF 2026 con homenaje a la trayectoria de Cecilia Suárez

En el Festival Internacional de Cine Guanajuato, que este fin de semana inicia su edición 29, se han gestado varios de los grandes cineastas del cine mexicano contemporáneo. Muchos lo han hecho bajo presión, con el reto de hacer un cortometraje totalmente profesional, con todo y dirección de actores de primer orden, ocupando locaciones, filmando y haciendo toda la postproducción para entregar el resultado en no más de 48 horas.

Ése es el reto que cada año asumen varios equipos de estudiantes de cine como parte del ya tradicional Rally Universitario que este año cumple 17 ediciones dentro del GIFF poniendo en aprietos a jóvenes entusiastas del séptimo arte y cuyo banderazo de salida, así, con todo y bandera a cuadros -como una especie de simbología inversa del arranque de una carrera de autos, aunque ésta más bien de cámaras- es una de las primeras actividades del encuentro fílmico. Este año serán seis los equipos universitarios que participen del Rally.

Dicho banderazo fue encabezado la tarde del viernes por Sarah Hoch, directora del encuentro fílmico que así arrancó si edición 29, en un lugar con el que combina muy bien, el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, la primera ciudad sede, para mudarse para su segunda mitad de la semana a San Miguel de Allende.

A lo largo de 10 días y de manera totalmente gratuita, el festival proyectará más de 200 películas de 55 países, con especial énfasis en las producciones mexicanas. Las actrices Cecilia Suárez y Marina de Tavira serán homenajeadas en la edición, así como lo hará la exitosa productora Inna Payán, cuyas producciones, entre ellas “La jaula de oro” (2013), “Los lobos” (2019) y “En el camino” (2025), suman más de 70 premios nacionales e internacionales.

La actriz Irene Azuela dirige palabras a Cecilia Suárez, una de las homenajeadas durante la inauguración del GIFF 2026.Foto EE: Cortesía

El director mexicano Ernesto Contreras, la actriz Irene Azuela, el productor Joaquín del Paso, el actor Miguel Rodarte y el realizador mexicano Carlos Cuarón desfilaron por la alfombra roja de la gala inaugural del GIFF en su edición 2026.

Pero si alguien se llevó las miradas, ovaciones y flashes de la noche fue Cecilia Suárez, uno de los rostros más identificables de la farándula mexicana y parte de la generación de cineastas e histriones que renovaron el cine mexicano a inicios del siglo XXI.

La protagonista de cintas inconfundibles como “Sexo, pudor y lágrimas” (1999) o “Perfectos desconocidos” (2018), y también de series para la posteridad, como “La casa de las flores” (2018) y “Capadocia” (2008), recibió la Cruz de Más Cine del GIFF y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM, y fue celebrada en el escenario por sus colegas Irene Azuela y Miguel Rodarte, así como por Ernesto Contreras, su director en “Párpados azules” (2007) y “Las oscuras primaveras” (2014).

“El camino de una actriz o de un actor difícilmente se puede entender fuera del esfuerzo colectivo, lejos del acompañamiento imprescindible de muchísimas personas”, expresó Suárez durante su discurso de agradecimiento, y más adelante agradeció a todos lo que hacen posible que festivales como el GIFF sigan sucediendo:

“Gracias por este encuentro que nos recuerda una vez más que frente al turbulento mundo en el que hoy nos toca vivir, será únicamente la mirada del otro y los actos colectivos, como lo es el GIFF, lo que nos permita vislumbrar en el horizonte un futuro en el que el cine no se extingue. Larga vida a nuestro GIFF”.

Una historia palestina

La cinta inaugural de la edición fue el largometraje de ficción “Palestine 36”, dirigida por Annemarie Jacir, largometraje que fue presentado en el Festival de Toronto y elegido por su país como representante ante los Premios Oscar.

Se trata de un drama histórico que narra la Gran Revuelta Árabe (1936-1939), el levantamiento de los campesinos y pueblos palestinos contra el dominio colonial del Mandato Británico y el impacto del aumento de la inmigración judía en la región.

Presentación de “Palestine 36”, dirigida por Annemarie Jacir.Foto EE: Cortesía

ricardo.quiroga@eleconomista.mx