POV: influencer, uno de los trabajos más soñados, supera a médicos y astronautas

La creación de contenido en redes sociales ha dejado de ser un pasatiempo y se ha convertido en uno de los trabajos más soñados en el mundo. Un estudio de Remitly indica que la actividad como youtuber es el quinto empleo más buscado, superando profesiones como veterinario, médico, astronauta, policía o emprendedor.

Sin embargo, en 28 países ser youtuber se ha posicionado como el trabajo más soñado, México se encuentra en esa lista junto con casi todo Latinoamérica, con excepción de Brasil y Surinam, donde las profesiones más buscadas se vinculan con integrante de tripulación de cabina (vuelos).

El estudio analizó las búsquedas realizadas en Google por usuarios de todo el mundo. Para identificar las aspiraciones, la investigación se centró en los términos “cómo ser…” y “cómo convertirse en…”.

Si bien el volumen de búsquedas sobre cómo convertirse en youtuber han disminuido, en el último año escaló ocho posiciones en el ranking global.

Estas son los 20 trabajos más buscados:

Actor/actriz Piloto Bombero/a Abogado/a Youtuber Veterinario/a Auxiliar de vuelo Policía Agente inmobiliario DJ Juez Fisio­terapeuta Técnico de emergencias sanitarias Fiscal Astronauta Médico/a Enfermero/a Diplomático/a Actor/actriz de doblaje Emprendedor/a

“Por primera vez desde que empezamos este análisis, piloto deja de ser el trabajo soñado más buscado del mundo. Ahora el primer puesto lo ocupa actor, con 222,080 búsquedas de ‘cómo ser actor’ en el último año, un 11.5% más que en 2024. Ser actor o actriz no solo despierta interés en los grandes mercados del entretenimiento. También lidera las búsquedas en países como Malasia, Bahamas, Tonga, Chequia y Dinamarca. El cine, el teatro y la televisión siguen haciendo que muchas personas imaginen una carrera creativa delante de la cámara o sobre un escenario”, destaca Remitly en el informe.

Creación de contenido domina los trabajos digitales

En la clasificación de trabajos digitales, la creación de contenido en internet domina en el top 5 de las profesiones más buscadas. Ser youtuber e influencer supera las búsquedas de carreras como la ingeniería de software.

Estos son los cinco trabajos digitales que más interés generan:

Youtuber Influencer Ingeniero de software Asistente virtual Creador de contenido

El sueño de ganarse la vida en internet sigue creciendo. Por tercera edición consecutiva, youtuber lidera la categoría de trabajos digitales, con 148,430 búsquedas globales. Influencer ocupa el segundo puesto, con 61,420 búsquedas, lo que confirma que cada vez más personas ven la creación de una marca personal como una posible salida profesional”, indica Remitly.