Costos de construcción elevan el precio de la vivienda en Nuevo León

La vivienda en Nuevo León registra incrementos en sus precios, impulsados principalmente por la demanda constante y el encarecimiento de los costos de construcción.

De acuerdo con la consultora Tinsa México by Accumin, la variación anual del precio por metro cuadrado fue de 16.5% al cierre del tercer trimestre del 2025. El precio unitario promedio de los departamentos creció 15% anual, mientras que el de las casas registró un incremento de 9.6 por ciento.

“Los costos de construcción son uno de los principales factores del aumento del precio de la vivienda principalmente en el tema vertical, ya que el tipo de construcción especializada tiene un mayor impacto en comparación con las casas”, comentó Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México.

En agosto del 2025 la inflación anual en la construcción residencial fue de 4.32% a nivel nacional, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sin embargo, Monterrey destacó por ser la ciudad con el segundo mayor incremento en todo el país, ya que la inflación en la construcción de vivienda se elevó 8.18% en comparación con el año pasado.

Moreno explicó que la plusvalía también incide en los precios finales, particularmente en zonas donde se desarrollan proyectos verticales, aunado al avance de obra y las entregas de unidades, que fortalecen la dinámica de comercialización.

Líder en ventas

Pese al incremento de precios, Nuevo León se mantiene como el estado líder en la colocación de crédito hipotecario y el de mayor volumen de compraventa de vivienda en los segmentos popular y medio.

Durante el tercer trimestre del año se comercializaron 7,954 unidades dentro de la zona metropolitana de Monterrey, un aumento trimestral de 3.9%, aunque representa una baja de 2.5% frente al mismo periodo del año anterior, según Accumin Intelligence México.

Del total vendido en el trimestre, 12% correspondió a departamentos y 88% restante a viviendas horizontales. Las ventas de departamentos registraron una caída significativa de 26.6% con relación al tercer trimestre del 2024.

Las zonas que concentraron mayor desplazamiento de unidades fueron Apodaca, García, Guadalupe, General Escobedo y San Nicolás de los Garza, con 38% del volumen de la metrópoli.

Inventarios a la baja

El inventario de vivienda disponible en la zona metropolitana de Monterrey reportó una disminución anual de 12.1%, pese a la incorporación de nuevos proyectos, con 437 desarrollos activos actualmente.

En los segmentos sociales (económica, popular y tradicional), se tienen disponibles 10,628 viviendas, el nivel más bajo en los últimos años. El precio por metro cuadrado promedio se colocó en 13,257 pesos.

“El mercado habitacional de Monterrey siempre es uno de los más equilibrados entre oferta y demanda, con un importante stock disponible en los segmentos tradicionales y medio. Por otro lado, la vivienda vertical ha presentado señales de falta de stock de entrega inmediata”, concluyó Justino.