Constructores de Canacintra en Puebla piden inclusión en obra publica

Puebla, Pue. En la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el sector de construcción exhortó al gobierno del estado que priorice a las empresas poblanas para proyectos del 2026, ya que se tuvo una caída del 20% en la obra pública en el presente año.

Jorge Fernández, presidente del sector, aseveró que en Puebla hay constructoras y mano de obra calificadas para hacer cualquier proyecto que considere la administración encabezada por el mandatario Alejandro Armenta Mier.

Indicó que también los empresarios del sector se deben aliar para concursar por las obras que se liciten, algunas corresponde a viviendas, carreteras y escuelas.

Puntualizó que en las obras privadas igual se tuvo una caída importante, debido a la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo cual empresarios del sector deciden aplazar inversiones.

“Esperamos que el 2026 sea un año esperanzador y de recuperación en el sector de la construcción, lo cual depende de muchos factores. Debemos estrechar alianzas desde las constructoras”, destacó.

Jorge Fernández consideró que también proveedores de materiales de construcción se deben sumar a la petición hacia el gobierno del estado y municipios para priorizar al sector poblano en obras públicas.

Estimó que en los próximos dos años se tendrá una mayor actividad por las obras que tiene el gobierno poblano, como es la ejecución del Cablebús, proyecto que se quiere terminar en una primera parte para el 2029.

Insistió que al sector y su cadena de proveeduría haría bien que la derrama económica sea para los poblanos, porque generan 13,700 empleos, los cuales vienen cuidando para no disminuir.

Asimismo, dijo que espera para el 2026 un crecimiento conservador en el sector, de entre el 1 y 4%, lo cual es bajo, pero están optimistas, porque mejorará la actividad si el gobierno toma a consideración la petición.

Bajo este contexto, dijo que también se planea para Puebla hacer 28,700 casas para derechohabientes y 20,000 destinadas a quienes no tienen prestaciones.

Mencionó que todo proyecto del estado representa oportunidades para el sector, por ello, deben garantizar la calidad.