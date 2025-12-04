Acelera la construcción industrial en México mientras crece la desocupación de naves

La construcción de naves industriales en México repunta, incluso en un escenario marcado por incertidumbre derivada de la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante octubre y noviembre del 2025, se registraron cerca de 970,000 metros cuadrados que iniciaron obra, lo que representa un aumento de 38% respecto al mismo periodo del 2024, de acuerdo con datos de Solili.

Si bien el inventario y los proyectos de construcción de naves industriales mantienen su marcha ascendente, la consultora advirtió que la ocupación avanza con menor fuerza al mismo tiempo que la oferta continúa en expansión.

Este comportamiento plantea desafíos importantes para el sector, especialmente al cierre de un año marcado por tensiones comerciales, ajustes en cadenas de suministro y un entorno global más exigente.

“El mercado industrial mexicano muestra un desempeño mixto, pese a que el inventario y la construcción siguen en expansión, la demanda muestra un menor ritmo y la oferta continúa en incremento. De cara al cierre del 2025, el sector enfrenta retos, por lo que ajustar sus estrategias se vuelve crucial”, indicó la firma.

Desocupaciones aumentan

La actividad económica industrial sigue condicionada por los cambios en las dinámicas comerciales internacionales, como la imposición de aranceles.

Entre enero y noviembre del 2025, se ocuparon 4.6 millones de metros cuadrados, una cifra 22% por debajo del acumulado registrado durante el mismo periodo del 2024.

A esto se suma un aumento en la desocupación de espacios industriales. En el bimestre de octubre-noviembre se liberaron 117,000 metros cuadrados de espacio en naves industriales, lo que representa un incremento de 18% frente al mismo lapso del año previo.

Ciudades con vocación manufacturera y logística se vieron afectadas. Tal es el caso de Guadalajara, que encabezó las salidas de inquilinos con 29% de las desocupaciones, seguida por Tijuana con 23%, de acuerdo con el análisis de Solili.

Pese a este panorama más moderado en absorción, la consultora destacó que el mercado sigue mostrando bases sólidas, aunque con una operación más prudente en la toma de decisiones.

“El mercado mantiene solidez en las inversiones y desarrollos industriales, aunque operando con mayor prudencia ante la moderación de la demanda y la creciente disponibilidad de espacios”, indicó Solili.

Cabe mencionar que, al finalizar noviembre, el inventario inmobiliario industrial en México alcanzó aproximadamente 111 millones de metros cuadrados, lo que implica un crecimiento interanual de 7% por ciento.