Tren Maya abaratará combustible en el sureste: Sheinbaum

Cancún, QRoo.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren Maya abaratará el costo de los combustibles en Quintana Roo al transportar combustible y almacenarlo en las instalaciones de carga que ya se están construyendo.

La mandataria mencionó que el pasado fin de semana durante su visita a Playa del Carmen le llamó la atención que muchas gasolinerías venden a más de 24 pesos el litro de la magna, lo cual le explicaron que se debe al sobrecosto que implica el traslado carretero desde Progreso, Yucatán, hasta Quintana Roo.

“Me llamó la atención que en Quintana Roo la gasolina está a más de 24 pesos; pero resulta que en el sureste gran parte del combustible llega por Progreso y hay muy pocas terminales de almacenamiento, el costo es muy alto; con el Tren Maya de carga queremos construir un centro de almacenamiento de combustible y eso va a permitir que disminuya el costo del transporte (del combustible), es un proyecto muy importante para la península”, expuso la mandataria.

Actualmente la terminal de carga ya ha sido autorizada ambientalmente y desde este mismo año comenzó su construcción a cargo del Ejército.

De hecho, el servicio de carga del Tren Maya tiene un avance promedio de 13% en las cinco estaciones que ya se construyen en la península de Yucatán y Chiapas, según el corte a septiembre de este año.

El avance dado a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta en septiembre pasado refería que se han abierto siete frentes de obra para la construcción de cinco estaciones: la de Cancún, con costo de 7,777 millones de pesos; Palenque, presupuestada en 4,934.70 millones; Poxilá, 4,812 millones, Progreso 5,158 y Mérida cuyo costo no se ha dado a conocer.

Estas terminales intermodales incluirán vías de recibo y despacho; vías de clasificación; vías de público e intermodales; andén de intercambio, almacenes temporales; edificios administrativos, talleres de mantenimiento; recintos fiscalizados y destacamentos de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental de la terminal de carga para este proyecto en Cancún no prevé nada relacionado con este servicio.

En ninguna parte del documento se menciona nada respecto del transporte y almacenamiento de combustible para suministro en Quintana Roo, ni tampoco se ha ingresado ningún proyecto alterno ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que es la que autoriza todo lo relacionado con el manejo de energéticos en el país.