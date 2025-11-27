Destaca Quintana Roo en vivienda del bienestar

Cancún QRoo.- Quintana Roo es la entidad con el segundo mayor número de viviendas del bienestar que se entregarán este mismo año y la tercera en número total de casas proyectadas bajo este mismo programa a nivel nacional.

Octavio Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aseguró que a nivel nacional son un total de 4,871 viviendas ya listas en 19 de estados, de las cuales 672 ya se comenzaron a entregar en Cancún.

“Ya están entregando en 19 estados y 39 municipios, vamos a entregar hasta finales de diciembre las primeras 4,871; ya tenemos entregadas 1,100; y a partir de enero se van a incrementar el número de viviendas”.

Añadió que todas las casas tienen la característica de que tienen estacionamiento y un pequeño patio en la parte de atrás.

“Todas las casas son de 60 metros, por lo menos. Y se entregan con luz, agua, drenaje; hay transporte; están cerca de comercios, escuelas, hospitales. Por dentro están también muy espaciosas, muy bonitas”, dijo.

La altura de las casas ya no es de 2.40, sino es de 2.70, en algunos casos de 2.80, en atención a las instrucciones dadas por la presidenta Sheinbaum.

En el caso de Quintana Roo se informó que se tienen ya proyectadas 46,483 casas , de las cuales más de 12,000 ya se encuentran contratadas con empresas constructoras.

Esto coloca a la entidad en el tercer sitio a nivel nacional por número total de viviendas proyectadas. Sin embargo, el gobierno del estado está empujando para que esa cifra total se duplique.

Apenas en septiembre pasado, Romero Oropeza estuvo de gira por Quintana Roo, donde dijo: “Aquí en Quintana Roo se les pasó la mano y nos están pidiendo muchísimas viviendas porque hay mucha mucha necesidad, pero decirles que vamos a cerrar este año con 35,000 viviendas contratadas. Es decir, ya con el inicio de construcción. Originalmente la meta eran 45000, en realidad originalmente eran sólo 12,000, pero la gobernadora no sé cómo le hizo. Ya estamos en 45,000, pero lo cierto es que tenemos propuesta de vivienda con suelo para casi 100,000”.

El funcionario estuvo junto con la gobernadora en el recorrido por el fraccionamiento El Edén en Playa del Carmen, donde se las primeras 96 viviendas se entregaron a finales de septiembre mes y otras 96 en el presente mes de noviembre.

El programa tiene como objetivo construir un millón de viviendas en todo el país.

Los municipios contemplados son Benito Juárez, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Tulum.

Además de la vivienda, el titular del Infonavit. Octavio Romero citó que hay 44 mil susceptibles créditos impagables por cancelar el estado, de lo cuales ya se han cancelado más de 7 mil y este mismo año se cancelarán otros 8 mil 200.