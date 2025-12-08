Industria de la construcción de Querétaro prevé recuperar empleos en el 2026

Querétaro, Qro. La baja actividad de la industria de la construcción se observa en las caídas que a lo largo del año ha registrado el empleo en el sector.

En octubre, la construcción generó 61,812 empleos formales en Querétaro, significa una caída anual de 5.2%, debido a que en el último año se perdieron 3,380 puestos de trabajo con alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre los primeros 10 meses del año, en mayo se registró la mayor pérdida de empleos asegurados, debido a que la industria reportó 1,164 registros menos.

Esta tendencia se visualiza en la población ocupada: la industria de la construcción cerró el tercer trimestre del año con 104,797 ocupados, son 10,988 personas menos respecto al mismo trimestre del año anterior y significa una caída de 9.5%, detallan indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Chaparro, estimó que en el primer trimestre del 2026 la industria logre recuperar el empleo que ha perdido.

Las constructoras locales, ahondó, han tenido que reducir sus plantillas de trabajadores, debido a que 2025 ha sido complejo para el sector.

El dirigente confió en que el próximo año se reactiven los proyectos de obra, además del impulso que representará la infraestructura relacionada con el tren que vinculará a Ciudad de México y a Querétaro.

“Esperemos en el 2026 volver a tener un crecimiento mínimo de 30% o volver a recuperar los montos que se ejecutaban de obra pública de acuerdo con 2023, 2024”, expresó.

En cuanto a los efectos de la política arancelaria de Estados Unidos en el la industria, el presidente de CMIC en Querétaro destacó que hasta el momento no se han visto afectados, debido a que priorizan la proveeduría nacional de acero, también descartó aumentos en los costos de la obra.

“Si bien el arancel que iba a impactarnos que era entre el acero y el aluminio, afortunadamente en México contamos con acereras nacionales que son muy fuertes, (…) son proveedores de acero que hacen acero estructural, desde varilla hasta acero para la industria, la mayoría de los productores y constructores del país compramos el acero en tiendas locales de propia proveeduría y de manufactura regional o estatal. (…) En el aluminio seguimos estando exentos del impacto, en la industria de la construcción prácticamente se utiliza en acabados”, expresó.

En septiembre de este año, la producción de las empresas constructoras en Querétaro reportó una variación anual negativa de 29.8%, colocando al estado en semáforo rojo, expone el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco), de la CMIC.

En el mercado laboral, la construcción aporta 8.5% del empleo formal que se genera en el estado, al corte de octubre; es semejante a la participación que tiene en la población ocupada.