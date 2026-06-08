Mercado Libre invertirá 4,600 millones de dólares en México en 2026

Mercado Libre invertirá 4,600 millones de dólares en México durante 2026, un incremento del 35% respecto al año anterior, informó el lunes la compañía.

El monto, que incluye inversión en capital y gastos operativos, se enfoca en logística, desarrollo tecnológico y servicios financieros, e incluye la generación de 8,500 nuevos empleos para alcanzar un total de más de 42,000 trabajadores, según un comunicado de Mercado Libre.

Los nuevos puestos de trabajo serán para operaciones logísticas y áreas de negocio y corporativas en Mercado Libre y Mercado Pago.

Entre 2020 y 2026, la inversión acumulada de la empresa en la segunda mayor economía de Latinoamérica superará los 14,000 millones de dólares.

México es el segundo mercado más importante de la empresa en la región, con más de un millón de pequeñas y medianas empresas utilizando su ecosistema, según la compañía, que dijo ser la principal fuente de ingresos para el 45% de las pymes que operan en su marketplace.