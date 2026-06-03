Actividad manufacturera impulsa la necesidad de vivienda en Chihuahua

Las industrias manufacturera y logística han impulsado la comercialización de vivienda en el estado de Chihuahua. Factores como el aumento de la población, salarios superiores al promedio nacional y una sólida actividad industrial han contribuido a mantener activo el sector inmobiliario.

De acuerdo con un análisis de la consultora Tinsa México by Accumin, la entidad registra más de 22,500 unidades de vivienda disponibles y un crecimiento anual de 3% en la colocación de créditos hipotecarios durante los últimos tres años.

Este desempeño contrasta con el comportamiento observado en otras entidades de alta actividad inmobiliaria, como Nuevo León y el Estado de México, que reportaron disminuciones de 2 y 3% en el mismo periodo, respectivamente.

Chihuahua supera los 1.1 millones de habitantes y mantiene una tasa de crecimiento poblacional anual de 3%, lo que fortalece su posición como un importante polo de desarrollo económico y urbano en el país.

Inventario industrial

La fortaleza industrial continúa como uno de los principales motores del mercado inmobiliario estatal. Ciudad Juárez cuenta con un inventario industrial superior a 8.2 millones de metros cuadrados, mientras que la ciudad de Chihuahua suma 2.1 millones de metros cuadrados.

A ello se suma un contexto laboral, ya que el salario promedio en la entidad se ubica 4.1% por encima de la media nacional, mientras que los ingresos promedio por hogar alcanzan los 35,000 pesos mensuales, según datos compartidos por Tinsa.

Esta capacidad productiva ha favorecido la generación de empleo y la llegada de nuevos habitantes, factores que sostienen la necesidad de vivienda.

Precio de la vivienda en Chihuahua

En materia de precios, la vivienda en la frontera norte registró un incremento anual de 13%, según Tinsa. Los mayores aumentos se observaron en Mexicali, Baja California (17.1%); Saltillo, Coahuila (16.7%); y Tijuana, Baja California (13.8%).

Por su parte, las principales ciudades de Chihuahua presentaron un comportamiento más moderado. Ciudad Juárez registró una variación anual de 12.6%, mientras que la capital del estado alcanzó un crecimiento de 11.4 por ciento.

El mercado habitacional de Chihuahua se concentra principalmente en los segmentos tradicional y medio, con valores que oscilan entre 550,000 y 2,900,000 pesos.

Expansión vertical

Si bien, la vivienda horizontal domina el mercado en Chihuahua, la vivienda vertical comienza a ganar terreno, particularmente en la capital del estado, donde el desarrollo de departamentos aún se encuentra en una etapa temprana frente a otros mercados consolidados del país.

“A pesar de que el mercado de vivienda vertical es apenas incipiente en la ciudad de Chihuahua, vemos que inicia esta tendencia que ya está consolidada en otras ciudades del país como la Ciudad de México, la Riviera Maya, Guadalajara y Cancún”, comentó Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México.

El especialista agregó que los departamentos disponibles son principalmente de alta gama, lo que le otorga plusvalías superiores a las de la vivienda horizontal.