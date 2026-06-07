Las concesiones de México a la FIFA para el Mundial 2026

El gobierno de México se comprometió a ofrecer seguridad gratis a los participantes en Copa Mundial del Futbol 2026, incluido servicios de escoltas a funcionarios del organismo internacional y visitantes VIP y brindar, también sin costo, la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información para que se transmita el evento. Además, no cobrar impuestos a la FIFA y a empresas nacionales y extranjeras que hagan negocios derivados del torneo y garantizar que la FIFA tiene la propiedad intelectual y derechos comerciales relacionados con el mismo.

También se comprometió a implementar facilidades para importaciones de mercancías relacionadas con el Mundial; no requerir visa para los asistentes al torneo; y emitir permisos de trabajo a los extranjeros que vengan a laborar en él.

Desplegarán Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad para proteger a asistentes

De acuerdo con el documento de 102 páginas que contiene la entrega de garantías del gobierno mexicano para la candidatura de la Copa del Mundo 2026, del cual este periódico tiene una copia, en materia de seguridad, se comprometió a desplegar todos los recursos necesarios a escala federal, estatal y local incluidos elementos de las fuerzas armadas y policías para salvaguardar la seguridad de los participantes y asistentes asumiendo la totalidad de los costos.

El documento firmado el 18 de enero de 2018, en cada uno de los apartados por materia dice: “México garantiza a la FIFA medidas de seguridad y protección en relación con la organización y celebración de la Competición y los Eventos relacionados con la Competición, que se requieren para garantizar la seguridad y protección de dichas entidades e individuos…”

El gobierno mexicano se comprometió a ofrecer todas las fuerzas armadas, policía, departamentos de bomberos, gestión de emergencias, fuerzas médicas, fuerzas antiepidémicas, unidades antiterroristas, unidades especiales y unidades de inteligencia en el nivel federal, estatal y local de México, incluidas todas las disposiciones necesarias de contrasabotaje y de seguridad y protección para proteger y defender la competencia.

Incluye el compromiso respecto de la seguridad de personal y funcionarios de la FIFA, incluidos los oficiales de partidos; contratistas de la FIFA y su personal y funcionarios. También se compromete a ofrecer seguridad a las asociaciones miembros de la FIFA, voluntarios, representantes de medios de comunicación, espectadores en todas las áreas de competencia y eventos relacionados con ella.

México proporcionará todos los escoltas policiales necesarios para los equipos, los oficiales del partido y, con base en la evaluación de riesgos de las autoridades competentes, el presidente de la FIFA “y otros miembros VIP” de la delegación de la FIFA para todos los desplazamientos en México, dice el documento.

México aceptó plena y estricta responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto (incluidas pérdidas de beneficios), pasivos, reclamaciones, procedimientos, costos y/o gastos (incluidos honorarios de expertos o honorarios) que resulten de cualquier incidente de seguridad y/o protección relacionada con la competencia y los eventos relacionados con la Competición o cualquier violación de la garantía gubernamental firmada.

México aportará gratuitamente servicio de telecomunicaciones

El gobierno mexicano se comprometió a disponer, sin costo, en todo el país de la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información incluyendo redes inalámbricas y de línea fija, hardware, cableado y códecs necesarios para transmitir audio, video y datos a velocidad de última generación. El documento menciona que toda la tecnología debe cumplir con los niveles de servicio más altos y actualizarse conforme a los desarrollos tecnológicos.

En ancho de banda debe ser mínimo de 100 Gbps (100,000 millones de bits por segundo) con fibra redundante, respaldo vía satélite con varios tele puertos y capacidad de enlace ascendente para canales ultraalta definición desde cada sede. Además, se instalará tecnología de voz y datos de alta generación en oficinas centrales, campamentos base de equipos de la FIFA, centros de medios y los FIFA Fan Fest.

“Esta Garantía Gubernamental, incluyendo el compromiso de proporcionar, respaldar y poner a disposición la infraestructura, productos y servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, se otorgará a la FIFA sin costos ni gastos específicos para la FIFA, la Entidad de la CMT 2026, las Subsidiarias de la CMT 2026, la Asociación Anfitriona, las Asociaciones Coanfitrionas y/o los usuarios”, aclara. El gobierno mexicano asumirá los costos y gastos derivados de la implementación y ejecución de estas garantías.

El no pago de impuestos relacionados con el Mundial está desde la Ley de Ingresos

Los compromisos fiscales de México ante la FIFA están establecidos en el documento de Garantías Gubernamentales, en acuerdos institucionales y reglamentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como en el Paquete Económico para 2026.

En el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2026 establece que las personas no estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones formales, de pago, de realizar el traslado, de retención, de recaudación y entero que establecen las disposiciones fiscales, que deriven exclusivamente de la realización de los actos o actividades o de la obtención de ingresos por su participación en la referida competencia.

Si bien el documento firmado el 18 de enero de 2018 tiene un apartado en materia de impuestos, el 12 de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda informó que se adecuaron las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la Garantía Gubernamental para limitar su alcance. Lo que ocurrió fue que se acotó su vigencia para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026.

Por otra parte, se implementaron medidas para facilitar la entrada al país de productos, artículos y bienes destinados a la logística y organización del Mundial y sus eventos relacionados. Se establecieron facilidades para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. En lugar de los trámites ordinarios, las personas autorizadas pueden cumplir con ese requisito mediante una manifestación por escrito libre ante las autoridades aduaneras “declarando bajo protesta de decir verdad” que las mercancías cumplen con la normativa vigente.

La FIFA es la única que puede hacer negocios con el Mundial

En materia de propiedad intelectual y derechos laborales, México reconoce que la FIFA es la única titular jurídica y económica de todos los derechos de medios, mercadotecnia, boletaje y cualquier otro derecho comercial derivado de la competencia deportiva. La exclusividad en favor de la FIFA incluye emblemas, mascotas y lemas o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

Además, el gobierno se comprometió a garantizar que no habrá restricciones legales para la explotación de esos derechos hasta finales de 2026. Eso implicó que suspenderá leyes o reglamentos que interfieran con la explotación comercial de la FIFA.

Concretamente el compromiso firmado señala que FIFA tendrá el control total y exclusivo sobre todos los derechos de acceso y acreditación a los estadios o cualquier otro sitio utilizado para la competición o los eventos relacionados con la competición, incluida la implementación de cualquier derecho de acceso a información de prensa o derechos relacionados existentes en México para fines de informes de noticias.

Se establece que México garantiza a la FIFA que no existen ni existirán restricciones ni prohibiciones legales en México en relación con la publicidad, señalización, venta, consumo o distribución de productos y servicios de los afiliados comerciales de la FIFA y de los proveedores de servicios de la FIFA, incluidos alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los estadios u otros sitios utilizados para la competición o un evento relacionado con la competición.

México también se comprometió a implementar medidas para prohibir y sancionar penalmente el uso no autorizado de marcas o, dicho más claro, reproducción, imitación o falsificación de cualquier marca de la FIFA. También prohíbe actividades que busquen asociar marcas no autorizadas con el evento; reventa de boletos, exhibición pública con fines comerciales.

Para cumplir con ello, el compromiso es delimitar perímetros de exclusión de un kilómetro alrededor de los estadios y 500 metros alrededor de los FIFA Fan Fest. En esos lugares se prohíbe la publicidad externa, el comercio ambulante y otras actividades comerciales no autorizadas por la FIFA.

México se comprometió a no requerir visa a asistentes al torneo

En materia migratoria, el gobierno mexicano se comprometió a no requerir visas de entrada, permisos de residencia ni de salida a las personas que ingresen al país para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, “salvo que existan razones de seguridad nacional o que afecten significativamente los estándares de migración”.

Para el personal de la FIFA, oficiales y contratistas tienen facilidades de entrada todo 2026; el personal de asociaciones de la FIFA desde hace un año y hasta un mes después de concluido el torneo, mientras que los voluntarios, representantes de medios de comunicación y espectadores desde un mes antes del evento hasta un mes después de concluido. Si por alguna razón se llegaran a exigir visas México está comprometido a que sean de múltiple y sin restricciones.

Los permisos de trabajo para extranjeros se expedirán sin discriminaciones

México se comprometió a emitir permisos de trabajo de manera incondicional sin restricciones ni discriminación alguna para ciudadanos extranjeros que acudan a laborar en el país en asuntos relacionados con la Copa del Mundo. El compromiso abarca no cobrar derechos ni gastos por visas o permisos al personal oficial de la FIFA, asociaciones coorganizadoras y contratistas, voluntarios periodistas o cualquier otra persona acreditada.