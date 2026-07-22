Departamentos de lujo en Monterrey se cuadruplicaron en la última década

El sector de vivienda en Monterrey, Nuevo León ha experimentado una transformación durante la última década, impulsada por el auge del segmento de los departamentos de lujo.

De acuerdo con la consultora Tinsa México by Accumin, la oferta de vivienda vertical en la zona metropolitana de Monterrey pasó de 85 proyectos activos en el 2015 a 211 desarrollos al cierre del primer trimestre del 2026.

El crecimiento ha sido aún más acelerado en los segmentos residencial, residencial plus y luxury, cuyos desarrollos superan los 3 millones de pesos. En conjunto, el número de proyectos prácticamente se multiplicó por cuatro, ya que fue de 48 a 194 entre el 2015 y el primer trimestre del 2026.

En contraste, el segmento de vivienda media apenas suma 16 proyectos activos, lo que evidencia la concentración de la inversión inmobiliaria en desarrollos de mayor valor.

Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México, explicó que la vivienda vertical se ha consolidado como una de las principales apuestas del sector inmobiliario en Monterrey, impulsada por el crecimiento poblacional y por la demanda de vivienda cercana a centros de trabajo y servicios.

No obstante, el especialista destacó que el acceso a información confiable del mercado resulta indispensable para establecer precios competitivos y mantener proyectos financieramente sólidos desde la preventa hasta la entrega.

“Las estrategias comerciales y nuevas ubicaciones son uno de los principales retos de la verticalización, que redefinirá la arquitectura de Monterrey y su identidad como metrópoli moderna”, dijo.

Expansión residencial

El desarrollo de vivienda vertical se ha concentrado principalmente en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, donde predominan los proyectos de los segmentos residencial, residencial plus y luxury.

No obstante, hacia el 2026 la expansión del mercado comenzó a extenderse al resto de los municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey, según Tinsa. Sin embargo, cerca de la mitad de los proyectos desarrollados fuera de Monterrey y San Pedro Garza García corresponde al segmento residencial, con precios de entre 3 y 6 millones de pesos.

“El modelo tradicional de expansión horizontal hacia la periferia ha provocado que Monterrey se convierta en una ciudad extensa, con mayores tiempos de traslado y costos crecientes en la prestación de servicios básicos. Frente a ello, la verticalidad se presenta como una alternativa más sostenible y estratégica”, dijo Moreno.

Para el vocero de Tinsa, este crecimiento responde a una transformación de las dinámicas de vivienda, un mayor volumen de inversión inmobiliaria y un acelerado cambio en la configuración del mercado residencial de Monterrey.