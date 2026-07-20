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Rentar en CDMX: La capital y su brecha de precios

El mercado inmobiliario en la capital pasa un periodo de encarecimiento sostenido, con un costo promedio mensual de 21,921 pesos.

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De acuerdo con los datos del Index Inmuebles24, las alcaldías con precios de renta cercanosa los $30,000 pesos son Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.Gráfico: El Economista

Redacción El Economista

La Ciudad de México se mantiene como uno de los centros urbanos más atractivos del país debido a su dinamismo económico, político y social. No obstante, el constante incremento en los precios de la vivienda dificulta la adquisición de inmuebles.

Lo anterior coloca a la renta de departamentos como la alternativa principal para miles de habitantes que buscan establecerse en la capital; sin embargo, este mercado de arrendamiento enfrenta presiones inflacionarias significativas debido a una elevada demanda habitacional.

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Según el Index Inmuebles24, el precio promedio de renta para un departamento de dos habitaciones y 65 metros cuadrados alcanzó los 21,921 pesos mensuales en junio de 2026, lo que representa un incremento anual del 9.6 por ciento.

Asimismo, existen diferencias marcadas de precios entre las distintas alcaldías, siendo Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo quienes están al frente de las rentas más costosas, con promedios cercanos a los 30,000 pesos, mientras que, en las colonias, la disparidad es aún más evidente.

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