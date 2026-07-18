¿Qué pasa después de firmar escrituras? Los trámites que protegen tu patrimonio

Firmar las escrituras de una vivienda representa uno de los momentos más importantes en el proceso de compra. Sin embargo, el trámite no concluye con la firma ante notario, ya que todavía existen procedimientos necesarios para formalizar la propiedad y evitar problemas legales o administrativos.

De acuerdo con un análisis de la firma de asesores inmobiliarios SOC, después de firmar las escrituras, uno de los pasos más importantes es la inscripción de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad".

Este trámite permite que la compraventa quede registrada ante la autoridad y que el nuevo propietario cuente con el reconocimiento legal sobre el inmueble. En la mayoría de los casos, la gestión corre a cargo del notario, quien envía la escritura para completar el proceso.

SOC destaca que "una vez inscrita, la operación queda protegida jurídicamente, lo que brinda mayor seguridad sobre la propiedad y evita posibles conflictos legales en el futuro".

Además del registro, existen otros pendientes que conviene atender para evitar contratiempos. Entre ellos se encuentran el pago de impuestos y derechos derivados de la compraventa, así como la actualización de la titularidad de los servicios asociados al inmueble.

La firma recomienda que el nuevo propietario revise que los siguientes aspectos queden debidamente atendidos:

Inscripción de la escritura en el Registro Público de la Propiedad .

* Pago de impuestos y derechos correspondientes.

* Cambio de titularidad de servicios como agua, luz, gas y mantenimiento.

* Resguardo de la documentación relacionada con la operación.

También es recomendable verificar que todos los datos de las escrituras sean correctos y conservar tanto copias físicas como digitales de la documentación. Estas medidas facilitan futuros trámites relacionados con el inmueble y ayudan a mantener protegido el patrimonio.

Para SOC, conocer las etapas posteriores a la firma de las escrituras permite a los compradores dar seguimiento al proceso hasta su conclusión y contar con mayor certeza jurídica sobre la propiedad adquirida.