Vacaciones de verano dejarán 17,000 millones de pesos de derrama económica en la Ciudad de México

El periodo vacacional de verano 2026, comprendido del 16 de julio al 30 de agosto, generará una derrama económica de 17,259 millones de pesos, lo que significa un incremento del 8.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

De acuerdo con el organismo empresarial, este comportamiento consolida la reactivación del sector comercial y turístico en la capital, impulsado por la confianza de los visitantes nacionales y extranjeros en la oferta de servicios de la ciudad.

El sector hotelero será uno de los principales beneficiados, con una ocupación estimada del 61.63% en promedio durante la temporada, “reflejo del creciente dinamismo económico y del atractivo que mantiene la capital del país como destino nacional e internacional”.

Otros giros que recibirán este impulso en la derrama económica son restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, transporte, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, comercios al menudeo, centros de entretenimiento, museos, teatros, parques de diversiones y tiendas de artesanías.

“La Ciudad de México se posiciona firmemente como la tercera opción preferida para los turistas, superada únicamente por las playas de Cancún y la Riviera Maya; esto ubica a nuestra gran metrópoli como el enclave urbano más importante y competitivo de todo el país”, dijo Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco.

El organismo se comprometió a trabajar en conjunto con autoridades y prestadores de servicios “para garantizar que esta temporada de verano se desarrolle de manera segura, ordenada y con los más altos estándares de calidad para recibir a nuestros visitantes”.

rrg