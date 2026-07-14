Albañiles sostienen la vivienda en México, pero enfrentan informalidad laboral

Los albañiles, tabiqueros, plomeros, electricistas y carpinteros han sido pilares para el sector de la vivienda en México, especialmente en el segmento de autoproducción habitacional; sin embargo, enfrentan un desafío estructural como la elevada informalidad en la construcción y la falta de capacitación técnica.

En México existen aproximadamente 1.8 millones de albañiles y trabajadores de la construcción, pero más del 91% desarrolla su actividad en condiciones de informalidad laboral, una proporción muy superior al promedio nacional (55%), según datos compartidos por la firma Materiales San Cayetano.

Además, el promedio de escolaridad del sector apenas alcanza 7.5 años, equivalente al primer grado de secundaria. Este panorama refleja cómo millones de personas participan en la construcción de viviendas, ampliaciones y remodelaciones con conocimientos transmitidos entre generaciones y experiencia adquirida, pero sin acceso a capacitación técnica, y actualización normativa.

Autoconstrucción de vivienda

De acuerdo con Materiales San Cayetano, el crecimiento urbano y el encarecimiento del mercado inmobiliario continúan impulsando a millones de familias hacia la autoproducción de vivienda como la alternativa más viable para formar un patrimonio, en donde predomina la contratación de trabajadores de la construcción en el segmento informal.

"La autoconstrucción seguirá siendo durante muchos años el principal motor de producción de vivienda en México. Nuestro reto como industria es garantizar que las familias construyan mejor y más seguro. La única forma de lograrlo es acercando capacitación y conocimiento técnico a quienes construyen el país todos los días", afirmó Óscar Montoya, gerente general de la firma.

La relevancia de este modelo queda reflejada en la Encuesta Nacional de Vivienda, cuyos datos indican que alrededor del 57% de las casas en México fueron autoproducidas por las propias familias con apoyo de sus albañiles de confianza.

El costo de improvisar

La falta de profesionalización tiene efectos directos sobre la calidad de las obras. Entre las principales consecuencias destacan el desperdicio de materiales, los sobrecostos de ejecución, los tiempos de construcción más prolongados, los errores estructurales y viviendas con menor resistencia frente a fenómenos naturales, como los sismos.

En este contexto, la calidad de una construcción ya no depende únicamente del cemento, la varilla o el block utilizado, sino del conocimiento técnico detrás de cada decisión durante la edificación de las viviendas.

Como parte de su estrategia, Materiales San Cayetano Express® desarrolló un ecosistema de capacitación en sus puntos de venta, dirigido a albañiles, maestros de obra, contratistas y familias autoconstructoras, con el objetivo de fortalecer los estándares de calidad y seguridad de la vivienda autoproducida.

Para la empresa, profesionalizar al autoconstructor representa una de las grandes oportunidades para elevar la calidad del parque habitacional mexicano durante las próximas décadas.