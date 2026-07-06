Programa de Vivienda del Bienestar elevará la demanda de 200,000 trabajadores

El programa de Vivienda del Bienestar reactivó la industria habitacional en México con un ritmo de producción que no se observaba desde el 2016; sin embargo, este impulso también expuso la escasez de trabajadores de la construcción especializados, que es uno de los principales desafíos para el sector.

Ante el crecimiento de la producción habitacional, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) estima que en los próximos meses podrían requerir hasta 200,000 trabajadores de la construcción adicionales para atender los proyectos de Vivienda del Bienestar que están por iniciar obras.

El plan del gobierno federal contempla la edificación de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio. Al corte más reciente, existen alrededor de 450,000 viviendas contratadas, de las cuales 220,000 ya se encuentran en proceso de obra.

A este volumen se suman 80,000 viviendas adicionales que se desarrollan mediante la Línea II del Infonavit, de acuerdo con Carlos Eduardo Ramírez Capó, presidente nacional de la Canadevi.

“En este momento hay alrededor de 300,000 viviendas en proceso de construcción en todo el país. Y se prevé que lleguemos hasta 450,000 en los próximos meses, con las viviendas del Bienestar que ya se contrataron. Tiene, por lo menos, 10 años que la industria de la vivienda no veía este volumen de producción”, comentó en entrevista.

“En un cálculo muy conservador, vamos a requerir otros 200,000 trabajadores más en los siguientes meses a nivel nacional”, añadió.

Falta mano de obra

De acuerdo con reportes de la Canadevi, Yucatán, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua figuran entre las entidades con mayor escasez de mano de obra.

“Ya tenemos el reto enfrente, es algo que tenemos que ir resolviendo porque la tendencia del programa del Bienestar es que la edificación de 450,000 casas por año se sostenga o, incluso, aumente. La demanda de trabajadores de la construcción no es algo pasajero”, advirtió Ramírez.

Se estima que por cada casa en construcción se generan cuatro empleos directos y cuatro más indicrectos, por lo que la creciente demanda de trabajadores ya comienza a reflejarse en el mercado laboral del sector.

Presión en los costos

La presión derivada del programa de Vivienda del Bienestar también impacta los costos. Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) informó que en mayo del 2026 el costo de la mano de obra registró el mayor incremento anual entre los principales componentes de la construcción habitacional:

Mano de obra: 5.38%

Materiales de construcción: 4.84%

Alquiler de maquinaria: 0.11%

Entre las ciudades que reportaron los mayores incrementos anuales en el costo de la mano de obra destacan Tulancingo, Hidalgo (19.6%), Chihuahua, Chihuahua (16.7%) y Juárez, Chihuahua (9.7%).

Para Ricardo Trejo, director general de Forecastim, el mercado laboral de la construcción enfrenta una competencia cada vez mayor, ya que una parte importante de la población joven opta por incorporarse a sectores como servicios, comercio, financiero e industrial.

“En algunos se requiere mano de obra calificada, en donde hay más escasez, eso sí puede generar una presión en el incremento de los salarios. Y cuando hay menos personas dispuestas a ofrecer a su trabajo, pero la necesidad de ellas es grande, efectivamente puede tener un impacto en la fijación de los sueldos”, afirmó.

Se requiere especialización

Una de las características del programa de Vivienda del Bienestar es la utilización de moldes prefabricados, una técnica que busca acelerar la construcción ante el elevado volumen de viviendas proyectadas.

Ramírez Capó explicó que este sistema demanda trabajadores de la construcción especializados, precisamente el perfil que hoy registra mayor escasez. Para atender este déficit, la Canadevi, en coordinación con la cadena de suministro del sector, plantea la apertura de escuelas de capacitación.

“Hoy en día se requieren menos tabiqueros, lo que necesitamos es incorporar más molderos a la fuerza laboral. Hay una demanda fuera de lo normal de personas con este oficio para construir estas casas prefabricadas de manera más industrial”, apuntó Ramírez.

Ramírez Capó reconoció que el trabajo en la industria de la construcción es uno de los más demandantes, ya que exige un importante esfuerzo físico.

Frente a este panorama, indicó que las empresas constructoras buscan mantener atractivo el empleo mediante salarios competitivos, capacitación y mejores condiciones laborales, con el objetivo de atraer y retener a los trabajadores que requerirá el crecimiento de la Vivienda del Bienestar.