Escasez de vivienda eleva precios y cambia el mercado inmobiliario en este 2026

La combinación de alta demanda de vivienda en el país con la falta de nuevos desarrollos ha provocado presión sobre los precios habitacionales, además de abrir nichos de oportunidad en distintos segmentos del mercado.

De acuerdo con el más reciente análisis de Tinsa México by Accumin, el dinamismo observado tras la pandemia ha quedado atrás y el sector ahora enfrenta limitaciones estructurales.

“Mientras la demanda de activos inmobiliarios se mantiene latente, impulsada en ciertas regiones por el nearshoring, el volumen de ventas y la originación de créditos se han topado con un freno estructural: los precios y la falta de nuevos proyectos”, afirmó Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México.

Inventario limitado abre oportunidades

Uno de los fenómenos más relevantes es el agotamiento del inventario disponible, especialmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Según estimaciones de la firma, entre el 2016 y el 2018 se iniciaban entre 120 y 150 proyectos verticales por trimestre; en la actualidad, la cifra ha caído a entre 45 y 60 desarrollos.

Para Tinsa México by Accumin, esta reducción en la oferta ha generado un entorno donde la escasez se traduce en oportunidades para desarrolladores que logren superar barreras como el financiamiento y los procesos de licenciamiento.

Presión al alza en precios y auge de vivienda usada

El análisis destaca que la falta de nuevos proyectos ha tenido un efecto directo sobre los precios de la vivienda, que mantienen una tendencia alcista. Ante este panorama, los compradores han comenzado a migrar hacia el mercado secundario, lo que incrementa también el valor de las viviendas usadas.

Este comportamiento refleja una dinámica clara de oferta y demanda, donde la escasez de unidades nuevas redefine las decisiones de compra.

“La ley de la oferta y la demanda es implacable. Ante la falta de nuevos desarrollos, los precios mantienen una fuerte presión al alza”, señala el análisis de Tinsa México by Accumin.

Renta institucional gana terreno

El modelo de renta institucional, conocido como multifamily, se perfila como uno de los principales ganadores del próximo ciclo inmobiliario. El incremento de precios y la necesidad de vivir cerca de los centros laborales han impulsado esta alternativa.

En zonas céntricas de la capital, estos desarrollos alcanzan niveles de ocupación de hasta 95%, lo que evidencia la consolidación del esquema de renta como solución habitacional, de acuerdo con Tinsa México by Accumin.

Construcción con señales de recuperación

A pesar de que el sector de la construcción registró una contracción de 1.1% en 2025, el panorama para 2026 muestra señales positivas. Se estima un crecimiento de 2.1%, impulsado por políticas públicas de vivienda, mayor inversión en obra pública y la reactivación del segmento industrial, según el reporte.

El nearshoring continúa como uno de los motores clave, al fortalecer la demanda de infraestructura industrial y logística en el país.

“Se proyecta una recuperación con un crecimiento sectorial del 2.1% para el próximo año, impulsado por la nueva política de vivienda, el aumento en obra pública y la reactivación industrial”, indica el análisis.

Consumidor más cauteloso redefine el mercado

El perfil del comprador también evoluciona. De acuerdo con Tinsa México by Accumin, para 2026 se espera un consumidor más analítico, que prioriza factores como la reputación del desarrollador, las condiciones de pago y la certeza en los tiempos de entrega.

Este cambio obliga a los desarrolladores a ajustar sus estrategias comerciales y de producto para mantenerse competitivos.

El análisis concluye que el sector inmobiliario se encuentra en proceso de transformación; modelos como la redensificación urbana, la vivienda asequible y el multifamily serán clave en el nuevo ciclo.