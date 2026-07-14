Grupo Helvex inicia nueva etapa de expansión bajo el liderazgo de César Cárdenas

Grupo Helvex, la empresa mexicana fabricante de grifería y muebles para baño, nombró a César Cárdenas Rodríguez como nuevo Director General, con efecto al 1 de mayo de 2026.

La llegada de César Cárdenas a la Dirección General de Grupo Helvex marca una nueva etapa de consolidación y crecimiento regional en una empresa que ha construido un liderazgo sólido en innovación, eficiencia hídrica y desarrollo industrial.

Cárdenas se incorporó previamente a la organización como Director General Adjunto, participando en un proceso de integración y planeación estratégica que permitirá dar continuidad a los objetivos de crecimiento de la compañía.

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Con más de 35 años de experiencia en transformación industrial, expansión multimercado y fortalecimiento de cadenas de suministro, César Cárdenas impulsará a Grupo Helvex como un aliado estratégico en la industria nacional y en los mercados internacionales.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de alta dirección en empresas de manufactura, consumo, autopartes y logística. Antes de incorporarse a Grupo Helvex se desempeñó como Director General de Cinsa y de Fwd Logística, donde lideró iniciativas orientadas a la profesionalización de las cadenas de suministro, la expansión de servicios logísticos y el fortalecimiento de operaciones transfronterizas.

Entre sus principales logros de su trayectoria destacan procesos de reestructuración empresarial, la modernización de plantas productivas, el fortalecimiento de la rentabilidad y la expansión de marcas y operaciones en México, Estados Unidos y diversos mercados de Latinoamérica.

Su liderazgo en la modernización de operaciones, el desarrollo de capacidades productivas y la articulación de cadenas transfronterizas fortalecerá la manufactura nacional y el plan de la compañía de promover la sustitución de importaciones, manteniendo un importante enfoque en la innovación sustentable.

La visión de César Cárdenas considera a Grupo Helvex como un articulador entre industria, gobierno y sociedad, capaz de desarrollar innovación y soluciones integrales que respondan a los desafíos estructurales en los diversos sectores de la construcción, así como en la gestión de los recursos hídricos, a través de tecnologías e iniciativas que promuevan el cuidado y uso eficiente del agua.

Su experiencia también incluye una activa participación en organismos industriales. Entre 2016 y 2017 presidió la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), desde donde impulsó iniciativas relacionadas con la eficiencia energética, la normalización y el fortalecimiento regulatorio del sector.

El equipo directivo (C-Suite) de César Cárdenas Rodríguez está compuesto por perfiles mexicanos con experiencia en los sectores de la construcción, consumo, logística y cadenas de suministro.

Por su parte, el Ing. Jorge Barbará Morfín, quien fungía como Director General y Presidente del Consejo, permanecerá como Presidente del Consejo de Administración de Grupo Helvex, desde donde continuará aportando su experiencia y liderazgo estratégico.