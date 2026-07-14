Warren Buffett suspende sus donaciones a la Fundación Gates tras revelaciones sobre Epstein

Warren Buffett dijo ⁠este martes que dejó de donar dinero a la Fundación Gates, tras las revelaciones sobre las relaciones entre ⁠el cofundador de Microsoft y filántropo Bill Gates y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Buffett ha indicado que va a donar unos 6,000 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway, que comprenden 12 millones de acciones de clase B, en su donación anual de ⁠mitad de año a cuatro fundaciones familiares supervisadas ⁠por su hija Susie y sus hijos Howard y Peter.

El presidente de Berkshire, de 95 años, no mencionó a la Fundación Gates, que ha recibido más de 47,000 millones de dólares en acciones del conglomerado desde que Buffett, en 2006, asumió lo que él denominó un compromiso irrevocable de donar acciones a lo largo de su vida. La donación de Buffett ascendió a más de 4,500 millones de dólares el año pasado.

"Por supuesto, la mortalidad es impredecible, pero mis acciones restantes se donarán a las cuatro fundaciones de una forma u otra antes del 31 de diciembre de ‌2034", afirmó Buffett en ​un comunicado.

La Fundación Gates no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Berkshire tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales.

Gates lamenta sus vínculos con Epstein

Bill Gates ha visto empañada su reputación tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de documentos sobre Epstein en febrero.

Entre ellos figuraban fotos de Gates posando con el financiero y con mujeres cuyos rostros habían sido ocultados. Los correos electrónicos también revelaban comunicaciones entre Epstein y el personal de la fundación.

En junio, Gates dijo ante el Congreso que "no comprendía plenamente el alcance" de los delitos de Epstein cuando se relacionó con el financiero, incluso en reuniones centradas en posibles iniciativas filantrópicas.

Gates, de 70 años, no ha sido acusado de ningún delito. Ha expresado en repetidas ocasiones su pesar por haber tenido cualquier tipo de relación con Epstein, ha negado haber pasado tiempo con víctimas de los abusos sexuales de Epstein y ha afirmado que nunca fue testigo de ninguna conducta delictiva por parte de Epstein.

Donaciones a organizaciones benéficas familiares

Buffett ha donado más ⁠de la mitad de sus acciones de Berkshire desde que comenzó a ⁠donar su fortuna en 2006.

Antes de las últimas ⁠donaciones, poseía cerca del 14% de las acciones de Berkshire y su patrimonio ascendía a 147,000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Buffett va ⁠a donar 9 millones de acciones de clase B de Berkshire a la Fundación Susan Thompson Buffett; y 1 millón de acciones a cada una de las fundaciones Howard G. Buffett, Sherwood y NoVo.

Afirmó que su objetivo es que las donaciones aumenten cada año y que las destinadas a la Fundación Susan Thompson Buffett crezcan a un ritmo algo más rápido.

Susie Buffett dirige la Fundación Susan Thompson Buffett, que financia la salud reproductiva. Lleva el nombre de su madre, que fue la primera esposa de Warren Buffett.

La Fundación Sherwood apoya a organizaciones sin ánimo de lucro de Nebraska y a la educación infantil. La Fundación Howard G. Buffett ⁠se centra en el hambre en el mundo, la lucha contra la trata de personas y la mitigación de conflictos. La Fundación NoVo cuenta con iniciativas centradas en las niñas y mujeres marginadas, así como en las comunidades indígenas.