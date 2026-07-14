Demandan a Meta por seleccionar con IA a trabajadores con problemas de salud para despedirlos

Veintiséis exempleados ⁠de Meta Platforms presentaron una demanda acusándola de usar un software basado en inteligencia artificial que se ⁠centraba de forma desproporcionada en ⁠personas con discapacidad o con baja médica a la hora de seleccionar a los afectados por los despidos masivos.

La demanda, presentada el lunes ante el tribunal federal de Oakland (California), dice que la firma se basó en factores como la productividad y el uso de tokens de IA cuando comenzó a recortar miles de empleos este año, lo que perjudicó a los que faltaron al trabajo por motivos médicos.

Meta anunció más temprano en el año que tenía previsto despedir al 10% de su plantilla global —casi 8,000 personas— a partir de mayo, y que más recortes de empleo se producirían posteriormente.

Los 26 demandantes, que presentaron la demanda de forma anónima, acusan a ⁠Meta de infringir las leyes ⁠federales y estatales que ⁠prohíben la discriminación o las represalias contra los trabajadores con ⁠discapacidad, los que se acogen a una baja médica o las embarazadas.

Los demandantes proceden de seis estados, entre ellos California y Nueva York, además del Distrito de Columbia.

Un portavoz de Meta afirmó que las denuncias carecen de fundamento.