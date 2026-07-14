SRE presenta denuncias penales en EU por muerte de mexicanos en centros de detención del ICE

⁠México inició la presentación de denuncias ⁠penales ante fiscalías ⁠estatales de Estados Unidos por la muerte de sus ciudadanos bajo custodia migratoria estadounidense y durante operativos de control migratorio del ICE, informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El gobierno mexicano también envió cartas de cese y desistimiento a los centros de detención estadounidenses donde han ⁠fallecido ciudadanos ⁠mexicanos, ⁠agregó la SRE en ⁠un comunicado. También dijo que presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En seguimiento a las medidas anunciadas la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado lunes 13 de julio se iniciaron las siguientes acciones:

Denuncia ante el Departamento de Justicia de EU: En coordinación con las Fiscalía General de la República, se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México. Denuncias ante fiscalías estatales: El Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular. Acciones civiles de cese y desistimiento: El Gobierno inició el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han fallecido connacionales. El primero de ellos, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro mexicanos. Estos escritos constituyen el primer paso formal para la presentación de acciones civiles. Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: El titular de la SRE dirigió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informando sobre las defunciones de mexicanos bajo custodia de ICE y solicitando que su oficina recabe información de las autoridades de EU, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, a través de la red consular, y refrenda que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, por los cauces institucionales que ofrecen los ordenamientos de ambos países y el derecho internacional.