Baja California y Nuevo León destacan en creación de empleo formal

Baja California y Nuevo León reportaron un desempeño positivo en la creación de puestos de trabajo formales durante el primer semestre de 2026, al sumar 76,048 y 40,199 plazas, respectivamente, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundidas por ambos gobiernos.

Los resultados colocaron a ambas entidades entre las de mayor dinamismo laboral del país. Baja California señaló que se ubicó como la entidad con mayor incorporación de trabajadores asegurados durante la primera mitad del año, mientras que Nuevo León destacó que concentró 15.3% de las nuevas plazas laborales creadas en México, equivalente a uno de cada seis puestos formales.

Baja California alcanzó 1,070,951 trabajadores afiliados al IMSS al cierre de junio. Frente al mismo mes de 2025, el estado sumó 55,041 trabajadores, lo que representó un crecimiento anual de 5.4%.

A nivel municipal, Tijuana obtuvo el mayor avance, con 42,589 nuevos trabajadores asegurados, seguida de Mexicali, con 31,154. Por actividad económica, el mayor crecimiento se observó en Servicios sociales y comunales e Industria de la Construcción, mientras que Transportes y Comunicaciones fue el único sector que registró una disminución en el número de puestos de trabajo.

Por su parte, Nuevo León reportó la incorporación de 40,199 trabajadores formales entre enero y junio de 2026, cifra 42.5% superior a la del mismo lapso de 2025, cuando se añadieron 28,195 puestos.

Durante junio, el estado sumó 1,633 nuevas plazas. La administración estatal atribuyó este comportamiento a la llegada de inversiones, la expansión de empresas instaladas, el dinamismo de la industria manufacturera y la confianza del sector productivo.

En el país, durante el primer semestre de 2026 se generaron 262,628 empleos formales, mientras que en junio se añadieron 61,023 puestos, según los datos citados por las autoridades estatales.