Gobierno anuncia baja del 48% en el homicidio doloso en México en 21 meses

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 asesinatos por día, informó este martes la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, al presentar el informe de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que junio de 2026 se convirtió en el mes con el menor promedio diario de homicidios desde el inicio de la actual administración y el de junio con menos asesinatos registrados desde 2015.

Figueroa Franco precisó que la reducción representa 41 homicidios dolosos menos cada día respecto a septiembre de 2024.

Expresó que al revisar únicamente los primeros seis meses del año, el promedio nacional fue de 49.7 homicidios diarios, el registro más bajo para un primer semestre desde 2016.

Ocho estados concentran más de la mitad de los homicidios

La titular del SESNSP informó que durante el primer semestre de 2026 ocho entidades concentraron el 54% de los homicidios dolosos registrados en el país.

Guanajuato encabezó la lista con el 8.8% del total nacional, seguido por Baja California (8.1%), Chihuahua (7.8%), Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

No obstante, al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, 29 de las 32 entidades federativas reportaron una disminución en este delito.

También disminuyen delitos de alto impacto

Figueroa Franco señaló que los delitos de alto impacto también mantienen una tendencia descendente.

Durante septiembre de 2024 y junio de 2026 la incidencia de estos ilícitos cayó 32%, siendo junio de este año el mes con el menor registro de toda la administración.

En la comparación anual, el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 969.4 casos diarios en 2018 a 452.7 durante 2026, una reducción de 54 por ciento.

Algunos de los delitos con mayores disminuciones fueron:

Robo a transportista con violencia: 65%

Robo a negocio con violencia: 58%

Robo de vehículo con violencia: 58%

Robo a transeúnte con violencia: 54%

El feminicidio disminuyó 10.7%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 9.1%; el secuestro, 26.6%; la extorsión, 6.1%; el robo de vehículo con violencia, casi 23%, y el robo a negocio con violencia, 13.7 por ciento.