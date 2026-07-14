Mesa Estatal de Seguridad sesiona en El Naranjo para fortalecer coordinación en la sierra de Acaponeta

Miguel Ángel Navarro Quintero reunió a autoridades municipales y representantes de pueblos originarios en la comunidad de El Naranjo, donde confirmó más acciones de seguridad y desarrollo para la región norte.

Acaponeta, Nayarit.- El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó en la comunidad de El Naranjo la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad, acompañado por autoridades municipales de la zona norte y representantes de los pueblos originarios, con el propósito de reforzar la coordinación institucional en la región.

El mandatario estatal afirmó que trasladar estas reuniones a las comunidades permite atender de forma directa las necesidades de la población, fortalecer el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y generar respuestas más efectivas para cada región del estado.

Foto: Gobierno de Nayarit.

“Venimos a enfrentar los problemas, no a platicarlos. Y, en ese sentido, venimos el día de hoy a una reunión más, en un lugar como muchos del estado y muchos del país, donde en ocasiones el riesgo debe ser minimizado con la presencia de las instituciones para poder garantizar, en un momento dado, la paz y la presencia de los habitantes dentro de sus comunidades. Uno tiene que arriesgar el todo y debe haber un servicio público sin maquillajes. No podemos permitir que, en ocasiones, se trate de manera cruel de seducirlos a través de falsos apoyos; tenemos que enfrentarlo”, reiteró.

Foto: Gobierno de Nayarit.

Además del reforzamiento de las corporaciones de seguridad tras los acontecimientos recientes en la zona norte, el gobernador comprometió acciones para fortalecer la atención en vivienda, educación, salud, movilidad e infraestructura.