Recursos limitados pondrán a prueba a la nueva dirección del CFCRL: especialistas 

Desde la necesidad de fortalecer la conciliación, profesionalizar al personal y garantizar la continuidad institucional, hasta enfrentar una incertidumbre de financiamiento, la nueva dirección del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) recibirá una agenda que deberá atender con recursos limitados.

El próximo 29 de julio de 2026 concluye el periodo de Alfredo Domínguez Marrufo como director general del CFCRL, el primero en liderar el nuevo organismo. En espera de la terna que el Poder Ejecutivo enviará al Senado para elegir a su sucesor, la próxima dirección se enfrentará a retos cuyo principal eje será el presupuesto.

De acuerdo con expertos, la supervivencia operativa es el principal reto, y es que para este año, aunque el CFCRL tiene aprobados 1,492 millones de pesos, en la práctica solo opera con el 30%, ya que el 70% de los recursos están reservados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el 4 de enero.

Lo anterior ha obligado a que el organismo dependa de modificaciones presupuestales mínimas para papelería y servicios básicos.

Retos para la próxima dirección del CFCRL

De acuerdo con Manuel Fuentes, doctor en Derecho y especialista en derecho laboral individual y colectivo, los retos para la nueva dirección del CFCRL se centrarán en la suficiencia de recursos operativos, la reestructuración de plazas, cómo prevenir la corrupción y la dignificación laboral de los conciliadores.

Explica que la falta de presupuesto impacta el servicio que ofrecen los conciliadores y eso no solo se traduce en precariedad laboral, sino también en cargas excesivas de trabajo donde no hay recursos para costearlas y eso puede incidir en actos de corrupción en la conciliación.

Por lo anterior, refiere que es necesaria una mejor gestión de los puestos. “Plaza que se desocupa, plaza que no se ocupa y va desapareciendo, entonces se va acumulando el trabajo para los conciliadores”.

Para Sara Morgan, abogada experta y consultora en Derecho Laboral, dentro del presupuesto también se requiere que los organismos públicos descentralizados cuenten con partidas específicas y la capacidad de conciliar a través de valoraciones de peritos, reduciendo el grueso de los asuntos que saturan el sistema, pues comparte, son estos los que ocupan la mayor parte de atenciones.

Reconoce que los retos no se limitan al rubro financiero, sino también a la transformación de la evaluación del Centro y en dignificar el perfil del conciliador, especialmente porque se requiere de especialistas con mejores salarios y una modificación a la legislación.

Menciona que un reto para la nueva dirección es exigir que el personal tenga obligatoriamente una especialidad y experiencia en derecho. “Por lo menos con cinco años de conocimiento en materia laboral”, puntualiza también que se les debe cambiar el enfoque de objetos para priorizar la calidad sobre la cantidad de conciliaciones realizadas, ya que, hasta ahora el proceso ha sido al revés.

Además, dice que se requiere contar con un órgano de gobierno que califique a los conciliadores locales "para que acrediten su sapiencia laboral, que sepan hacer el trabajo y haya un escalafón para que vayan subiendo aquellos con mejores desempeños”, resalta.

En esa línea, Ernesto de la Puente, asociado senior en Santamarina y Steta, coincide en que los desafíos principales se centran en la gestión presupuestal, la profesionalización del personal y la continuidad institucional.

“Hacer más con el mismo presupuesto”, recuerda que será la tarea a la que tendrá que enfrentarse el próximo director o directora del CFCRL, quien además deberá afrontar el incremento constante de los conflictos laborales, posiblemente con los mismos recursos o menos, mientras evita afectar la calidad del servicio.

En ese contexto, recuerda que cuando hay cambio de directiva usualmente también llega nuevo personal y eso puede dificultar la continuidad de un sistema. “No podemos vivir con planes que estén cambiando cada vez que cambian a los directivos, tiene que haber una visión a largo plazo”, resalta.

A estos desafíos se suma la continuidad operativa de las plataformas del CFCRL. Ernesto de la Puente añade que otro tema a revisión es el Repositorio de Información del Registro Laboral, el cual cuenta con más de un millón de documentos y blinda al sistema contra incidentes.

Señala que uno de los retos será preservar el funcionamiento de estas herramientas y fortalecer las políticas de ciberseguridad, al tiempo que se amplíe su cobertura hacia zonas de difícil acceso, en un contexto de limitaciones presupuestales, incluidas las relacionadas con las partidas provenientes de Estados Unidos.

Finalmente, los especialistas concluyen que, aunque el presupuesto podría ser el talón de Aquiles de la nueva dirección del CFCRL, el desafío será preservar su objetividad y autonomía atendiendo los objetivos para los que fue creado, privilegiar la conciliación en conflictos laborales de manera rápida, gratuita y equitativa a través del diálogo.