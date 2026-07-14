¿Qué queda del home office que se implementó en la pandemia? 

Del home office que la pandemia de Covid-19 obligó a implementar para mantener la actividad económica ahora sólo queda un recuerdo, el retorno a la presencialidad y otras formas de flexibilidad laboral son la norma ahora, de acuerdo con especialistas.

“Más del 50% de nuestras organizaciones no implementa el home office por temor a la productividad y que no cuentan con mecanismos de medición y seguimiento”, explica Alejandro Navarro Borja, director general de la Asociación de Recursos Humanos de Occidente (ARIOAC).

De acuerdo con la Guía Salarial 2026 de Michael Page, sólo 6% de los empleadores en México consideran en sus formas de trabajo la modalidad remota completa y 48% prefiere la presencial.

Los videos virales que retrataban cómo era un día de trabajo desde casa son parte de la historia de la pandemia tras el regreso del trabajo presencial debido la preocupación de los empleadores sobre la productividad en la modalidad a distancia.

“Sobre el boom de que todos a desde sus casas (...) algunas empresas vieron que no era conveniente, cada compañía midió sus experiencias, sus consecuencias y tomó decisiones de una manera más estratégica”, explica Arleth Leal, cofundadora del Colegio de Innovación en Recursos Humanos (CORH).

¿Por qué las empresas ponen fin al home office?

Entre los hallazgos de las empresas que llevaron a tomar la decisión de volver al trabajo presencial o probar un modelo híbrido fue que había bajas en la productividad asociadas a una falta de objetivos y resultados esperados en un determinado plazo.

“Las compañías no estaban preparadas al 100% para manejar el teletrabajo, es decir, no tenían los KPIs muy estructurados sobre cómo medir a la gente y la productividad”, agrega Leal.

De ahí que para 47% de los reclutadores la productividad, eficiencia y cumplimiento de objetivos sean una prioridad dentro de su estrategia, según la encuesta Tendencias de Recursos Humanos 2026 de OCC.

Las empresas que aún conservan el home office o alguna modalidad de trabajo flexible han definido objetivos y resultados que se esperan del personal remoto.

“Quienes sí lo tienen implementado dicen haber hecho ajustes en sus políticas para mantener productividad, adecuado para ciertas funciones, no toda la organización, principalmente administrativos y roles pertinentes”, menciona Navarro Borja.

Home office total se transforma al trabajo híbrido

El home office puso en la mesa de empleadores y colaboradores preguntarse cuál es la importancia de la flexibilidad en un trabajo y sobre cómo contribuye al balance entre vida personal y el empleo y en retener y mantener talento.

Un ejemplo, es el trabajo híbrido implementado por un 34% de los empleadores, lo que implica asistir a las oficinas entre uno y dos días a la semanas, según la Guía Salarial de Michael Page. Un 95% de los colaboradores encuestados considera importante o muy importante la flexibilidad.

“Hoy lo que queda es que tiende a ser un modelo híbrido el cual se ofrece a manera de prestación extra en algunas empresas”, apunta Iñaki de la Barrera, psicólogo organizacional y consultor en Recursos Humanos.

El éxito del modelo híbrido o del home office dependerá de la claridad en los objetivos y el diseño de los roles y procesos en los que se va a implementar, principalmente en tareas administrativas.

“Funciona mejor en todos los niveles cuando hay claridad organizacional, la misión y visión son claras, cuando los objetivos están diseñados conforme a la cultura de la empresa", explica de la Barrera.

Una señal de que el home office de la pandemia dejó el retorno a la presencialidad y flexibilidad con modelos híbridos es que sólo 3% de las vacantes disponibles en línea en América Latina ofrecen teletrabajo como parte de su oferta para los colaboradores, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe ¿Qué trabajos se están creando en América Latina?