Mundial 2026: ¿Dónde ver EN VIVO el partido entre México y Corea del Sur?

La Selección Mexicana de Futbol y Corea del Sur se enfrentarán este jueves a las 7:00 pm en la segunda jornada del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que se disputa en el estadio de Guadalajara y que decidirá quién ocupará el primer puesto del Grupo A y el pase para los dieciseisavos de final.

El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre volvería a ser local en el monumental escenario de Ciudad de México.

Una eventual derrota contra Corea bajaría a México al segundo lugar. Y la caída podría ser mayor según lo que pase entre República Checa y Sudáfrica.

"Hay que cuidarnos mucho de las transiciones ofensivas del rival. Cuando estemos atacando no hay que descuidar la vigilancia, si hay dos coreanos al frente, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos para el mano a mano", dijo Javier Aguirre.

A futuro, si México quedara como segundo de grupo tendría que ir a Los Ángeles, donde goza de gran apoyo; pero si acaso fuera uno de los mejores terceros, debería moverse a Seattle o Boston.

Para mantener seguro el plan de continuar como local en el estadio Ciudad de México, también llamado Azteca, paradójicamente el Tri saldrá de la capital del país para enfrentar a Corea del Sur en el estadio de Guadalajara.

La Selección Mexicana llegó al martes a la capital de estadio de Jalisco y fue recibido con fervor por sus seguidores.

Sin embargo, la ciudad ha sido "invadida" por aficionados de la selección asiática.

Los Tigres de Taeguk llegaron a México el 5 de junio y han hecho su concentración en las instalaciones de entrenamiento de Chivas de Guadalajara.

Miles de aficionados han seguido a su equipo hasta esta localidad y lo vieron ganar 2-1 en su primer partido mundialista, ante República Checa.

Los ajustes del Vasco Aguirre

Por su lado, México inauguró el Mundial con una victoria 2-0 ante Sudáfrica.

Pero el triunfo quedó empañado por la expulsión del central César Montes en los últimos minutos.

Ante esta suspensión, el Vasco Aguirre tendrá que encontrarle un compañero a Johan Vásquez en la zaga central.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs. Corea del Sur?

El segundo encuentro del Tri en esta Copa del Mundo podrá disfrutarse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7.

Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

En el caso de la Ciudad de México, los fanáticos podrán acudir a los 19 Fan Fest que la FIFA ha instalado como parte de las , entre los que destaca el del Zócalo del Centro Histórico, donde además, las autoridades capitalinas han instalado pantallas gigantes en puntos cercanos para aquellos asistentes que no alcancen a acceder a la Plaza de la Constitución.

Alineaciones posibles de México y Corea del Sur:

México : Rangel; Gallardo, Vásquez, E. Álvarez, Reyes; Mora, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez.

: Rangel; Gallardo, Vásquez, E. Álvarez, Reyes; Mora, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez. Corea del Sur : Kim Seung-gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung y Son Heungmin.

: Kim Seung-gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung y Son Heungmin. Árbitro : Gustavo Tejera (URU).

: Gustavo Tejera (URU). Estadio : Estadio de Guadalajara.

: Estadio de Guadalajara. Fecha y horario: jueves 18 de junio a las 7:00 pm ( tiempo del centro de México).

¿A qué hora son todos los partidos del Mundial del jueves 18 de junio?

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 am.

Suiza vs. Bosnia (Grupo B), en el Estadio de Los Ángeles, a las 1:00 pm.

Canadá vs. Qatar (Grupo B), en el BC Place de Vancouver, a las 4:00 pm.

México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara, a las 7:00 pm.

(Con información de AFP).