Hong Myung-bo: "no me preocupa el juego contra México"

Corea del Sur se siente tan local como México por el recibimiento que han tenido desde que aterrizaron en las instalaciones de Verde Valle, su campamento y el complejo deportivo de las Chivas. Eso, más la semana de preparación que han tenido después de que enfrentaron a Chequia en su primer juego (11 de junio) les hace sentir fuertes para ganar el liderato del Grupo A.

"Chequia y México son diferentes, ambos tienen un estilo de juego distinto, esta semana con mis jugadores hemos compartido distintas perspectivas, análisis y el adversario es muy fuerte, pero nosotros vamos a jugar muy bien. Tuvimos una semana para prepararnos, fue suficiente para podernos recuperar, pero los partidos son relativos y no todo va a salir como queremos, por eso es que tenemos que ver cuáles son las variables y cómo controlarlas".

El técnico Hong Myung-bo habló en conferencia en el Estadio Guadalajara, y decretó que su generación de futbolistas puede ser tan mágica como la del Mundial 2002, cuando Corea hizo historia al lograr el cuarto lugar, convirtiéndose en la primera y única selección de Asia en llegar a las semifinales en el torneo.

"En 2002, durante la Copa del Mundo, llegamos muy alto y espero que mi equipo logre sobrepasar ese nivel. Ya lo dije antes, que la capacidad de todos los jugadores de México es buena y el movimiento de los armadores de juego y mediocampistas son buenos. Mis jugadores se han preparado hasta hoy, no me preocupa el juego contra México".

Por otro lado, dijo que ya sabe lo que es enfrentar a la Selección de Javier Aguirre, porque se enfrentaron en un amistoso el 9 de septiembre de 2025, el cual terminó en un empate 2-2 con goles de Raúl Jiménez y Santiago Giménez para el Tri, y de Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu para los asiáticos.

"En septiembre pasado tuvimos un juego contra México y fue de gran ayuda, los jugadores se llevaron buenos aprendizajes, incluso en el primer partido del Mundial los jugadores no se dieron por vencidos y eso les dio confianza".

Al lado del entrenador estaba Hwang in-beom, quien fue compañero de Santiago Giménez en el Feyenoord.

"Jugamos un tiempo juntos en el mismo equipo (en 2024), después él se fue al Milán. Santiago es un gran jugador, es un gran delantero, es un jugador contundente (...) se trata de cómo planteamos el juego en la cancha, no sé cuál será el once inicial, pero lo harán lo mejor posible, se trata de que el equipo sea preciso", dijo el mediocampista coreano.

La frase de Corea del Sur para los fans

"Durante el primer partido (contra Chequia), el público mexicano fue muy apasionado para animarnos, pero mañana vamos contra México, entendemos que será un partido en donde está el equipo local, mi equipo tiene experiencia contra ese escenario, tenemos que controlar el ritmo y flujo", dijo Hong Myung-bo.