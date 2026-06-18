Caso Raúl Jiménez: las lecciones de resiliencia para la vida profesional

La carrera de Raúl Jiménez es un buen ejemplo sobre cómo la resiliencia y la pasión son claves para una vida profesional exitosa y adaptable a los cambios. El futbolista mexicano, que se encuentra a sólo cinco goles de igualar al máximo anotador de la Selección Mexicana, Javier Hernández, ha demostrado que la adaptación al cambio, abrazar la vulnerabilidad y priorizar el propósito son piezas importantes para el desarrollo profesional.

Alejandro Molina Bortoni, socio fundador de Revitalización Organizacional, considera que la carrera de Raúl Jiménez ofrece lecciones importantes para el mundo del trabajo, principalmente para el desarrollo de carrera profesional.

“Tuvo que pasar varias batallas, tuvo que reconstruir su identidad, muchos atletas experimentan depresión, ansiedad y pierden autoestima en procesos similares, pero él nunca adoptó el papel de víctima, en varias entrevistas él mencionó que nunca pensó en retirarse aunque reconocía el riesgo, y ese es un punto donde inicia esa resiliencia y aceptación de la realidad”, comparte el especialista, quien colaboró con la Selección Mexicana en la Copa Mundial del 2006 en temas de actitud y trabajo en equipo.

El 29 de noviembre del 2020 marcó un punto de quiebre en la carrera de Raúl Jiménez. Ese día sufrió una fractura de cráneo tras un duro impacto con el jugador David Luiz. En ese momento, el delantero mexicano militaba en el Wolverhampton de Inglaterra y era una pieza clave en el 11 titular.

Raúl Jiménez estuvo fuera de las canchas nueve meses, pudo retornar hasta agosto del 2021, y no fue un regreso inmediato, pasó una sequía de goles, le tomó seis partidos volver a anotar gol.

“Él no dejó que la fractura lo definiera. Él pudo haber dicho ‘mejor me retiro porque no podré seguir jugando’, pero decidió ponerse una protección, abrazó la vulnerabilidad y la fragilidad, y regresó a meter goles. Él sabía que el gol iba a llegar, pero trabajó de manera silenciosa antes de regresar a recuperar el reconocimiento, hay un tema de resiliencia muy importante”, señala Rogelio Salcedo, consultor en gestión de talento y socio de Racana.

La resiliencia de Raúl Jiménez estuvo acompañada de una reinvención en su carrera. De los penales que ha marcado en Inglaterra, el 71% los ha cobrado después de su fractura de cráneo. De acuerdo con el sitio especializado en data deportiva The Analyst, Raúl Jiménez tiene una efectividad del 100% en cobros de penales, es el mejor cobrador de la Premier League, superando la marca histórica de Yaya Touré.

“Se ha reinventado como líder y especialista en momentos clave y eso lo define. Pero él no dejó que esta lesión lo definiera. Volvió, obviamente con nuevas reglas, y se ha reinventado, a él lo llaman por la experiencia que tiene y porque aparece en momentos clave. Cuando te rompes, tienes que demostrar que te puedes reconstruir”, señala Rogelio Salcedo.

En eso coincide Alejandro Molina. “Entender que el regreso no es inmediato, hay un mito en el deporte, se asume que regresar es volver a ser el mismo y la realidad es que no es así, él tardó años en recuperarse, hubo críticas, sequías de gol, y esa es una forma profunda de resiliencia, no basta con volver, hay que tolerar la frustración de no rendir inmediatamente como antes”.

Los especialistas concuerdan en que este punto de quiebre en la carrera de Raúl Jiménez es similar a un fracaso profesional, cuando un proyecto no funciona o parece que hay un estancamiento en la carrera. El Análisis de Tendencias y Salarios 2025 de Hays evidencia que la mitad de los trabajadores se sienten estancados en su desarrollo profesional. Como el caso del delantero mexicano, hay dos rutas: asumir que todo acabó o ser resiliente, aceptar la vulnerabilidad y enfocarse en reinventarse.

Raúl Jiménez: Lecciones prácticas para la vida profesional

Para Alejandro Molina, hay seis grandes lecciones de la carrera de Raúl Jiménez que son aplicables a la vida profesional:

Aceptar la realidad. Raúl Jiménez no negó la lesión, aceptó que tenía la fractura y su primera batalla fue la aceptación y recuperación. Optimismo realista. Reconoció los riesgos, pero a pesar de eso mantuvo esperanza y trabajó en lo que podía lograr. Persistencia con disciplina. La rehabilitación fue de meses, la persistencia fue clave para retornar a las canchas. Exposición gradual al miedo. Parte de la resiliencia, es volver a enfrentarte poco a poco a los temores, en este caso, volver a competir en juego aéreo. Red de apoyo. La familia, médicos, entrenadores, compañeros fueron un elemento clave para su regreso. Reconfiguración de la identidad. Raúl Jiménez ya no es un futbolista vulnerable, es un resiliente porque no evitó la caída, se reconstruyó y retornó más fuerte.

“El gol del Mundial fue llorar, mirar al cielo, llegó además después del fallecimiento reciente de su padre y le dedicó la anotación, es fascinante. Desde la psicología deportiva lo que podemos retomar de él es que validó años de esfuerzo porque no lo hizo nadie, fue él, cerró el ciclo de la fractura de cráneo con ese gol y confirmó que puede volver a competir al máximo nivel”, subraya el especialista.

Raúl Jiménez: ¿Por qué es importante seguir tus sueños?

A decir de Rogelio Salcedo, otra gran lección de la carrera de Jiménez para la vida profesional es la pasión y el sentido de propósito.

“Es mucho más fácil la constancia y la reinvención si amas lo que haces, eso también es una lección. No es un tema de dinero, él ama lo que hace y ama jugar, esa pasión es importante. La pasión no es solo euforia, implica trabajo diario, constancia, hay disciplina atrás y eso también hay que rescatarlo, es la disciplina diaria. Un caso similar al de Cristiano Ronaldo, todos los días entrena como si no lo fuesen a alinear, aunque es una estrella, pero se mantiene entrenando diario”, comparte el especialista.

Raúl Jiménez, a sus 35 años, una edad en la que muchos han retornado a la liga mexicana, continuará jugando en Europa, después del Mundial retornará al Wolverhampton, ahora para ayudar al equipo a regresar a la Premier League. Aunque no es posible asegurar cómo será esta nueva aventura, es innegable que el delantero mexicano ya demostró que la resiliencia nos puede mantener a flote en los momentos más densos.