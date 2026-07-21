Sector automotriz llegará a la revisión del T-MEC con pendientes laborales

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pondrá bajo la lupa al sector automotriz, una de las industrias más importantes para la economía mexicana y uno de los principales focos de atención por los temas que podrían generar fricción durante el proceso, entre ellos las condiciones laborales.

Según el recuento de las 48 quejas laborales presentadas ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), más de la mitad de las controversias registradas desde la entrada en vigor del acuerdo corresponden a la industria automotriz y de autopartes debido a injerencia patronal, despido por actividad sindical y fraude en legitimación de contratos.

A decir de expertos, la brecha salarial en la industria, así como el empleo también son problemas que Estados Unidos agrega como prioritarios en su agenda. De acuerdo con Banco Base, el salario promedio en el sector de ensamble de vehículos es de 34,270.93 pesos mensuales, 1.9 veces superior al promedio manufacturero y 1.2 veces más que el de autopartes.

Sin embargo, expertos coinciden en que en la práctica aún hay pendientes pues los aumentos salariales no han tenido el mismo impacto en el sector y eso, sumado a otros factores, son los puntos que Estados Unidos buscará retomar en las mesas de revisión del T-MEC.

Condiciones en el sector automotriz, punto de fricción

Alex Covarrubias, coordinador de la Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana (RedItiam) menciona que las condiciones y factores del sector automotriz que pueden generar fricción en la revisión del tratado son el dumping laboral y la violación de derechos que impiden que los trabajadores tengan derechos efectivos y salarios decentes.

Agrega que la mitad del déficit comercial que Estados Unidos tiene con México corresponde al sector automotriz, lo que ha incrementado la presión política para reducirlo mediante aranceles.

Explica que este contexto también ha fortalecido los reclamos de sindicatos estadounidenses y canadienses, que atribuyen parte de la pérdida de empleos al crecimiento de la industria automotriz en México, convirtiendo el tema laboral en uno de los principales puntos de fricción en la revisión del tratado.

Alerta que el crecimiento de la industria automotriz en México es un foco de atención para Estados Unidos pues este ha crecido 12 veces más.

Dice que la pirámide de empleo se invirtió, reduciendo los puestos de trabajo en Estados Unidos entre 300,000 y 400,000, lo que ha convertido este asunto en un tema de alta prioridad y presión para los sindicatos automotrices estadounidenses y canadienses. Además, los salarios también serán un punto de atención.

Salarios y derechos laborales, focos de revisión del T-MEC

De acuerdo con Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X), es probable que Estados Unidos le exija a México un salario mínimo específico para el sector automotriz en toda la región.

Refiere que los conflictos existentes son por la injerencia patronal en la vida sindical, la discriminación antisindical, los despidos arbitrarios, las amenazas y la coacción contra los trabajadores para que se afilien o desafilien de una determinada organización, temas que considera podrían preocupar a Estados Unidos, pero no tanto como los salarios.

“El salario mínimo ha aumentado, pero los salarios contractuales no lo han hecho en la misma medida, naturalmente porque los sindicatos siguen teniendo un poder de negociación limitado”, subraya.

Explica que mientras el T-MEC exige que entre el 40 a 45% del valor del vehículo provenga de plantas que paguen 16 dólares la hora, en México el salario promedio es de cinco dólares, por lo que Estados Unidos podría poner sobre la mesa el tema de salarios mínimos regionales en la industria automotriz.

“No solo para una parte del valor de los vehículos producidos en América del Norte, sino probablemente como un salario mínimo regional para toda la industria automotriz”, anticipa. Considera que México enfrentará una dificultad para elevar salarios debido a un contexto de bajo crecimiento económico y debilitamiento del poder de negociación de los sindicatos.

En esa línea, Alex Covarrubias reconoce que, aunque el T-MEC exigió mejores condiciones laborales para el sector automotriz en el país, en la práctica no se tuvo el impacto esperado.

Expone que, en los últimos siete años, el promedio de aumento salarial en el sector fue de solo 10 centavos de dólar por año, lo cual podría darle la percepción a Estados Unidos de que en México se siguen violando los derechos laborales, de hecho, es precisamente el incumplimiento de derechos lo que ha motivado quejas ante el MLRR.

Refiere que México no sólo carece de salarios decentes en la industria, sino también vive en una persistente violación de los derechos laborales.

El análisis Industria automotriz y estrategias de consolidación publicado por El Colegio de San Luis, menciona que el sector experimenta una “institucionalización de la precarización laboral” donde destacan, además, jornadas extenuantes de hasta 15 horas y cambios de turno unilaterales que propician los conflictos.

No obstante, Covarrubias comparte que hay casos donde se han visto mejoras, aunque afirma que es porque son empresas o industrias que fueron intervenidas mediante el MLRR. “En los casos específicos donde se ha activado el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se han registrado movimientos salariales notables, con incrementos de entre el 50% y el 100%”, recuerda.

A las preocupaciones por salarios y derechos laborales se suma un factor comercial que podría impactar al mercado laboral del sector: las reglas de origen. Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos en Banamex, advierte que, debido al panorama, Estados Unidos buscará que el 50% del valor de cada vehículo provenga específicamente de su país, lo cual tendrá un impacto laboral en México.

“Por más que haya negociaciones, al final vamos a tener reglas de origen un poco más fuertes que puedan presionar un poco qué tanto vale la pena tener la industria automotriz en México”, explica.

Los especialistas coinciden en que las condiciones laborales del sector automotriz seguirán siendo uno de los principales puntos de atención en la revisión del T-MEC desde diferentes aristas que involucran salarios, libertad sindical y cumplimiento de los derechos laborales que podrían ligarse a otros asuntos comerciales como las reglas de origen.