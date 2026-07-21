Daniel Espinosa transforma la riqueza cultural del país  en joyería y moda

Daniel Espinosa entra en una nueva etapa. Después de casi tres décadas en la industria, el diseñador mexicano amplía el alcance de su firma con una primera colección de ropa que lleva a la moda el mismo vocabulario visual que ha distinguido a sus joyas: geometrías, monedas, cadenas, rosas y referencias culturales reconocibles.

La expansión no significa abandonar el oficio que construyó la marca. Con 75 boutiques y presencia comercial en los cinco continentes, Espinosa mantiene la joyería como núcleo del negocio, pero suma prendas y accesorios para responder a un consumidor que busca propuestas completas y marcas con identidad. La ropa abre además nuevas posibilidades de distribución, exhibición y colaboración. La estrategia también confirma el paso de una firma especializada a una plataforma mexicana de estilo de vida.

Artesanía con valor

Detrás de esa evolución permanece una red de artesanos de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Veracruz. Sus técnicas, texturas y procesos manuales forman parte de colecciones que combinan producción contemporánea con conocimientos transmitidos entre generaciones.

Diseño Daniel EspinosaCortesía

Para Espinosa, la artesanía no funciona como ornamento ni como recurso ocasional. Es una capacidad productiva y cultural que diferencia a la marca en mercados donde el origen, la trazabilidad y el trabajo manual ganan relevancia frente a la estandarización.

Firma exportable

La propuesta retoma la presencia de mujeres como Dolores del Río, Frida Kahlo y María Félix, referentes de una elegancia mexicana construida con carácter. Y fue en Madrid, donde presentó una colección vinculada con la participación de México.

Daniel EspinosaCortesía

Daniel Espinosa busca convertir su reconocimiento internacional en una oferta más amplia, sin diluir su procedencia. Su apuesta combina crecimiento, diseño y colaboración artesanal para demostrar que una marca mexicana puede competir globalmente desde su propia historia.