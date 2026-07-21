Retiro récord por desempleo en afores, ¿cuánto le resta a tu pensión sacar dinero de tu cuenta?

¿Cuánto pierdes al retirar dinero por desempleo de tu afore? La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que, de enero a junio de 2026, un total de 1 millón 42,428 personas con cuenta realizaron un retiro por desempleo, la primera vez que un semestre supera el millón de retiros.

En pesos y centavos esta cifra representa 22,546 millones de pesos, ¿a nivel individual, cuánto pierde un trabajador al recurrir al retiro por desempleo al que tiene derecho en su afore?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explica que, al solicitar un retiro por desempleo, el IMSS descuenta semanas de cotización en proporción al monto que se toma de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

En ese sentido, es importante recordar que el artículo 198 de la Ley del Seguro Social establece que las semanas de cotización son un requisito indispensable para pensionarse.

Si el trabajador no llegara a cumplir con las semanas de cotización que establece el régimen en el que cotiza tendría que seguir trabajando más allá de los 65 años.

Aunque existe la posibilidad de que el trabajador reintegre el dinero que solicitó, pocas personas llegan a hacerlo.

Para el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 las semanas requeridas son 500. Para los que cotizan después de 1997, las semanas de cotización en este año son 875, pero con la reforma de 2020, estas se incrementarán gradualmente hasta llegar a las 1,000 para 2031.

¿Cuántas semanas de cotización descuenta el IMSS?

Hoy existen dos modalidades por las cuales los trabajadores pueden ejercer este derecho:

Actualmente, existen dos modalidades:

Modalidad A) si tiene más de 3 años cotizados puede retirar hasta 30 días de su último salario con un tope de 10 UMAS (33,942 pesos).

En esta modalidad, la Consar señala que la pérdida puede rondar 120 semanas cotizadas; es decir, más de dos años de avance hacia tu pensión.

Modalidad B) si tiene más de 5 años, puede elegir la opción anterior o lo que resulte menor entre retirar 90 días de su salario de las últimas 250 semanas o 11.5% de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

El impacto no se limita a las semanas descontadas. Al retirar capital antes de tiempo, esa cantidad deja de generar rendimientos con el interés compuesto, lo que se traduce directamente en un fondo final más pequeño y una pensión reducida permanentemente.

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