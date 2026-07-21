Wall Street inicia la jornada con ganancias; fabricantes de chips lideran las alzas

Los tres principales índices de Wall Street iniciaron la sesión de este martes con avances. Los inversionistas continúan optimistas por los esfuerzos de mediadores para volver al diálogo con Irán, mientras siguen atentos los resultados de la temporada de reportes trimestrales.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.51% a 52,102.52 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.63% en 7,490.46 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 1.19% a 25,810.63.

Si bien las fuerzas de Estados Unidos lanzaron nuevos ataques en el sur y el oeste de Irán como represalia por la muerte de 17 soldados en Irán. Un alto cargo iraní dijo el lunes a Reuters que Irán había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 10 días.

La menor percepción de riesgo sobre la guerra permite a los inversionistas concentrarse en una recuperación interrumpida ayer para los semiconductores. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia sube 4% esta mañana. Sandisk (+10.50%) y Micron (+9.30%) se disparan.

En la temporada de reportes trimestrales, los títulos de General Motors (+4.04%) suben tras la publicación de un reporte por encima de las expectativas. Otro valor que sube con fuerza es 3M (+8.96%), también tras la publicación de un reporte superior a las expectativas.

Los inversionistas esperan esta semana los reportes de empresas como Alphabet (-1.07%), la matriz de Google, Tesla (+3.38%), el fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk, miércoles tras el cierre, e Intel (+6.76%), que divulgará sus resultados el jueves.

A pesar de estos focos de alta volatilidad en determinadas acciones y sectores, se espera una temporada sólida de resultados, suficiente como para incorporar más empresas a la mejora de los índices", destacó Ismael García Puente, subdirector de estrategia de MAPFRE.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, con tecnología de la información (+1.85%) a la cabeza y materiales (+0.58%). En las caídas están el de consumo básico (-0.98%), servicios públicos (-0.57%) y servicios de comunicación (-0.49%).