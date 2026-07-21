Sheinbaum deja en manos de la FGR buscar decomisos a "El Mayo" Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los jóvenes a no ver en el crimen organizado una alternativa de vida, al sostener que incorporarse a un grupo delictivo "es acercarse a la muerte". Además, informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar la posibilidad de reclamar parte de los recursos decomisados en Estados Unidos a Ismael "El Mayo" Zambada como reparación del daño para México.

Aunque evitó dar relevancia a los recientes mensajes atribuidos a Zambada, Sheinbaum Pardo señaló que el planteamiento de alejar a los jóvenes del crimen coincide con el trabajo que, dijo, realiza su administración desde el inicio del sexenio.

La primera mandataria aprovechó el tema para cuestionar la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, al asegurar que la llamada "guerra contra el narco" no sólo estuvo marcada por la actuación del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico—, sino también por una narrativa que, afirmó, engrandeció la figura de los líderes criminales.

"Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es una vida de penurias, una vida donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza", afirmó.

Respecto al aseguramiento de bienes de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, de 15,000 millones de dólares, la titular del Ejecutivo federal informó que pedirá a la Fiscalía General de la República analizar si México puede solicitar una parte de esos recursos como reparación del daño.

Explicó que los recursos aún no pueden considerarse definitivamente decomisados, ya que forman parte de un proceso judicial en curso.

También, que a la institución le corresponde determinar si resulta pertinente entrevistar a Ismael "El Mayo" Zambada como parte de las investigaciones relacionadas con su captura y traslado a Estados Unidos.

Señaló que, si bien las declaraciones de un narcotraficante deben analizarse con cautela, cualquier actuación relacionada con el caso no le corresponde al Poder Ejecutivo.