Salario mínimo: México ha cumplido con su compromiso con el T-MEC, pero aún hay retos 

México ha cumplido parte de sus compromisos en materia salarial acordados en el T-MEC, principalmente en cuanto a mejorar el salario mínimo, pero aún quedan pendientes, de acuerdo con especialistas.

Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a crear “condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos”, de acuerdo con el Capítulo 23 del T-MEC dedicado a los asuntos laborales.

Además, el apartado sobre reglas de origen exige que entre el 40% y el 45% del contenido de los vehículos sea fabricado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora para recibir la exención arancelaria.

“El T-MEC incluye disposiciones destinadas a mejorar directamente los salarios y devolver los puestos de trabajo a la industria automotriz estadounidense”, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en el documento Los derechos laborales y el T-MEC.

Sobre los salarios mínimos, el gobierno de México ha impulsado una política de recuperación del poder adquisitivo del ingreso mínimo con aumentos hasta de doble dígito con la meta de que en 2030 alcance para adquirir 2.5 canastas básicas.

“Sí hemos visto ya un avance en términos de salarios (...) Sí vemos el compromiso por parte del gobierno mexicano con cumplir con esto para que pueda proceder con calma las revisiones al tratado. En ese frente vamos en buen camino”, considera Paulina Anciola, subdirectora de análisis económico de Banamex.

Salarios contractuales cuentan otra historia

Mientras que en el frente de los salarios contractuales no ha habido un movimiento relevante en la negociación de mejores condiciones laborales debido a que esto depende del poder de negociación sindical y en esta parte aún hay pendientes, explica Paulina Anciora.

“No hay tanta actividad en términos de revisión salarial o de negociación de mejores condiciones laborales, ya es meterse en el avance de cada una de las plantas, entonces aquí es más fácil ver las desigualdades que prevalecen (...) En términos de la libertad sindical y la negociación colectiva quedan cosas por hacer, a diferencia de lo que vemos en el salario mínimo ”, expone Anciora.

Los aumentos del salario mínimo se han logrado en acuerdo entre las autoridades y los representantes patronales y sindicales, pero una mejora de los salarios contractuales depende de la negociación en cada industria, añade.

“Una cosa es mucho más fácil de cumplir (los aumentos al salario mínimo), digamos, por decreto, y la otra pues sí depende un poco más de qué vaya pasando en las diferentes industrias”, dice Anciora.

Cumplimiento parcial en salarios de industria automotriz

Sobre la exigencia de que hasta 45% del contenido sea fabricado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora se ha cumplido en los puestos de la gerencia del sector automotriz aunque no para el promedio de los empleados de esta industria, menciona Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X).

La especialista explica que dentro esos porcentajes se admite que alrededor de una cuarta parte corresponde a sueldos de alta gerencia o de empleados de investigación y desarrollo.

“Probablemente esa parte sí se cumpla los 16 dólares por hora. Pero en el resto no, porque estamos hablando de promedio de 5 a 6 dólares la hora. No estaríamos cumpliendo”, menciona.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expresado que en México ya hay empresas que pagan 16 dólares por hora en el sector automotriz.

“Se está cumpliendo, o sea, no es una situación que sea adversa para las empresas, porque tenemos en México trabajo muy especializado con salarios elevados, inclusive arriba de los que se pagan en Estados Unidos”, dijo José Medina Mora, presidente del CCE, en mayo pasado.

Medina Mora agregó que uno de los temas laborales que Estados Unidos podría pedir en la revisión es que México adquiera el compromiso de que cierto porcentaje de los trabajadores que laboran en empresas exportadoras perciban salarios similares a los de sus pares en aquel país.

“Sí está sobre la mesa de diálogo qué porcentaje de los trabajadores deban tener ese nivel de ingresos”, declaró Medina Mora a medios.

Agenda laboral de México en revisión del T-MEC

El próximo 20 de julio habrá una reunión bilateral entre los representantes de México y Estados Unidos.

La Secretaría de Economía informó al Senado el pasado 8 de julio a través de un oficio enviado por Gobernación que llevarán a la mesa el Capítulo 23-laboral.

El objetivo de la reunión es definir los pasos a seguir y cada país expondrá sus temas de interés. México externará 13 preocupaciones comerciales, entre ellas el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR).

Hasta ahora, México no ha detallado sus 13 puntos de interés respecto al T-MEC, aunque sí menciona que Estados Unidos planteará inquietudes sobre el mercado laboral.

“Los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas”, de acuerdo con el oficio enviado al Senado.