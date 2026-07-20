¿Por qué los salarios en México son un tema de fricción en la revisión del T-MEC?

Para los gobiernos de Estados Unidos, especialmente a los encabezados por Donald Trump, los salarios que se pagan en México son un tema de fricción en la relación comercial bilateral, y en la revisión del T-MEC no es la excepción.

La administración Trump ha denunciado que la brecha salarial entre ambos países ha provocado que “demasiados trabajadores estadounidenses” pierdan sus empleos por la mano de obra barata mexicana.

“Durante años, demasiados trabajadores estadounidenses, especialmente en sectores clave como el automotriz, han perdido sus empleos a manos de trabajadores de países como México, donde leyes laborales más débiles han creado ventajas injustas para las empresas que buscan lucrarse con mano de obra barata y explotada”, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

En el T-MEC se incluyó el Capítulo 23 dedicado a los asuntos laborales y establece el compromiso de las partes de crear “condiciones aceptables de trabajo respecto a los salarios mínimos”.

Además, el apartado sobre reglas de origen exige que entre el 40% y el 45% del contenido de los vehículos sea fabricado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora para recibir la exención arancelaria.

Si bien los dos últimos gobiernos de México impulsaron y mantienen una política de recuperación del salario mínimo mediante incrementos a doble dígito, la brecha salarial en otras remuneraciones persiste.

“El fracaso de los salarios mexicanos para converger al alza hacia los salarios estadounidenses constituye un importante foco de fricción política y será un tema destacado en la agenda de los negociadores estadounidenses”, advierte Sandra Polaski, investigadora de la Universidad de Boston y exdirectora general adjunta de Políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Brecha salarial entre EU y México

Un trabajador estadounidense gana casi 10 veces más que uno mexicano de acuerdo con un estudio de Baker Institute for Public Policy publicado este año.

Rolando Javier Salinas, autor del estudio, estima que un trabajador estadounidense recibe un ingreso diario promedio de 307.04 dólares y su contraparte mexicana en la misma ocupación gana sólo 32 dólares al día.

Los especialistas coinciden que esta brecha salarial más que por las cualificaciones de los trabajadores se debe a que del lado mexicano el poder de negociación de los sindicatos aún no es tan fuerte para lograr mejoras salariales de sus agremiados.

“Uno podría suponer que el salario debería incrementarse, pero no hay poder de negociación. Los sindicatos no han tenido poder para realmente vincular el salario con la productividad”, advierte Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X).

La persistencia de esta brecha salarial en empleos asociados a las exportación hacia Estados Unidos mantiene el objetivo de ese país de impulsar medidas que reduzcan lo que considera una competencia desleal mediante mano de obra barata.

“Una de las principales prioridades del presidente Trump es defender a los trabajadores estadounidenses en el comercio internacional. La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales lucha por crear igualdad de condiciones para los trabajadores estadounidenses y garantizar que las empresas estadounidenses puedan competir de forma justa, sin verse perjudicadas por mano de obra barata y de baja calidad en el extranjero”, destacó el Departamento del Trabajo en un comunicado.

¿Por qué los salarios se perfilan como un tema en la revisión del T-MEC?

En este contexto, los especialistas consideran que además del compromiso de crear condiciones para la mejora del salario mínimo, en lo laboral Estados Unidos llevará a la mesa de revisión del T-MEC su exigencia de cerrar la brecha salarial con México.

“Me parece que sí va a ser uno de los puntos que sean discutidos y el propio avance que se tenga en la reforma laboral sobre la democratización de la elección de los sindicatos”, considera Axel González Gómez, coordinador de Datos en México ¿cómo vamos?.

La revisión del T-MEC, al menos en lo salarial, puede ser uno de los puntos donde haya convergencia entre Estados Unidos y México para incrementar los salarios, cada uno con sus intereses y motivos particulares.

“La oportunidad surge en el contexto de la revisión del T-MEC, en el que el fracaso de los salarios mexicanos para converger hacia los niveles de Estados Unidos ocupará un lugar destacado en la agenda de los negociadores (...) Esta situación ofrece a México una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento salarial, no sólo en su propio beneficio, sino también para encontrar puntos en común con Estados Unidos en el proceso de revisión del tratado”, explica Sandra Polaski.