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Ministerio de Salud de Venezuela confirma 3 fallecimientos por hantavirus
El Ministerio de Salud de Venezuela confirmó este martes el fallecimiento de 3 personas por hantavirus en Anzoátegui, un estado del este del país.
El Ministerio de Salud de Venezuela confirmó este martes el fallecimiento de 3 personas por hantavirus en Anzoátegui, un estado del este del país.
Otras dos muertes, ambas de profesionales de la salud en el estado Barinas, aún están bajo investigación, agregó el ministerio en un comunicado, señalando que no hay evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país.
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El hantavirus es un virus transmitido por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades. La OMS estima que cada año se producen entre 10,000 y 100,000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa.
"Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados", indicó el comunicado. "No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país", agregó el ministerio en su nota divulgada por el canal estatal.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron el mes pasado que habían finalizado su respuesta al brote de hantavirus vinculado a un crucero, casi dos meses después de que el virus causara la muerte de tres personas.
El virus Andes involucrado en ese brote es el único hantavirus conocido que puede propagarse a través del contacto cercano y prolongado entre personas.