Ministerio de Salud de Venezuela confirma 3 fallecimientos por hantavirus

El Ministerio de Salud de Venezuela confirmó ⁠este martes el fallecimiento de 3 personas por hantavirus en Anzoátegui, un estado del este del ⁠país.

Otras dos muertes, ambas ⁠de profesionales de la salud en el estado Barinas, aún están bajo investigación, agregó el ministerio en un comunicado, señalando que no hay evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país.

El hantavirus es un virus transmitido por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades. La OMS estima que cada año se producen entre 10,000 y 100,000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa.

"Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados", indicó el comunicado. "No existe evidencia científica de transmisión de ⁠persona a persona en nuestro ⁠país", agregó el ministerio ⁠en su nota divulgada por el canal estatal.

Los Centros ⁠para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron el mes pasado que habían finalizado su respuesta al brote de hantavirus vinculado a un crucero, casi dos meses después de que el virus causara la muerte de tres personas.

El virus ⁠Andes involucrado en ese brote es el único hantavirus conocido que puede propagarse a través del contacto cercano y prolongado entre personas.