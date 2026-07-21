HRW acusa a Estados Unidos de haber atacado tres lanchas ante las costas de Ecuador

Tres embarcaciones fueron presumiblemente atacadas por fuerzas estadounidenses ante las costas ecuatorianas entre enero y marzo de este año, con un saldo de al menos ocho desaparecidos, aunque Washington rechaza cualquier responsabilidad, aseguró este martes la organización Human Rights Watch.

La organización de derechos humanos denuncia además torturas y detenciones arbitrarias en la campaña militar conjunta de Washington y Quito contra el crimen organizado, particularmente durante una operación militar en marzo que tuvo lugar en San Martín, una aldea fronteriza con Colombia.

"Entre enero y marzo, las embarcaciones pesqueras 'La Negra Francisca Duarte II' y 'Don Maca' fueron atacadas en el Pacífico. Una tercera embarcación, 'Fiorella', desapareció el 20 de enero con ocho de sus tripulantes", detalla el informe.

"El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier responsabilidad por los ataques", añade el texto.

De acuerdo a un conteo de la AFP, desde el 2 de septiembre de 2025 se han producido al menos 53 ataques en el Pacífico y el Caribe, con un saldo de al menos 215 muertos.

"La investigación de Human Rights Watch, que incluye entrevistas con 13 sobrevivientes, indica que lo más probable es que las autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación en estos ataques o hayan tenido conocimiento de ellos", explican los autores del texto.

"No ha habido ni un video ni un reconocimiento directo de responsabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos, más bien todo lo contrario" explicó en rueda de prensa Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Acusaciones de torturas y detenciones

El gobierno de Donald Trump empezó a designar a varios grupos del crimen organizado en América Latina como organizaciones terroristas en febrero de 2025, y en septiembre inició sus ataques contra presuntas narcolanchas, primero en aguas del Caribe y luego en el Pacífico.

Al mismo tiempo, países como Ecuador anunciaron públicamente un refuerzo de su cooperación militar con el Pentágono.

Esos ataques marítimos han sido denunciados como ejecuciones extrajudiciales por organizaciones de los derechos humanos.

El Pentágono ha ido reivindicando puntualmente cada ataque, y ha colgado decenas de videos en la red X.

En esos mensajes, el Comando Sur acostumbra a señalar que las naves estaban involucradas en tráfico de estupefacientes, y que utilizaban rutas de narcotraficantes conocidas por las fuerzas de seguridad.

"El Congreso de Estados Unidos debería examinar urgentemente estos incidentes y la relación de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos", pide HRW en su informe.

La organización asegura que entrevistó a 62 personas y analizó un centenar de fotografías y videos para elaborar el informe titulado: "Una alianza peligrosa".

"El 17 y el 26 de marzo, respectivamente, 'La Negra Francisca Duarte II' y 'Don Maca', fueron atacados por drones armados, según dijeron sus tripulantes", agrega el texto.

"Los sobrevivientes señalaron que nacionales estadounidenses armados, vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron a bordo de un barco azul y blanco que se encontraba cerca, y luego los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña", añade.

El texto también recuerda la operación militar conjunta a principios de marzo de fuerzas estadounidenses y ecuatorianas en San Martín, una comunidad en la frontera con Colombia, zona considerada de alto tráfico de drogas y armas.

"Lo que hemos descubierto realmente es que el ejército ecuatoriano llegó a la comunidad, detuvieron a cuatro trabajadores de una granja y los torturaron", explicó en la rueda de prensa Federico Borello, director ejecutivo adjunto de la organización.

Los presuntos detenidos fueron trasladados a una base militar, de nuevo torturados e interrogados y luego liberados, sin cargos, denuncian los investigadores.

El gobierno ecuatoriano niega todas esas acusaciones.