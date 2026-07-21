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Bolsa mexicana avanza; acciones de Alsea caen con fuerza tras débil reporte trimestral
Los índices suben por una menor percepción de riesgo en los mercados, mientras los inversionistas siguen con atención la temporada de reportes trimestrales.
Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este martes. Los índices locales suben gracias a una menor percepción de riesgo en los mercados, mientras los inversionistas siguen con atención la temporada de reportes del segundo trimestre.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.64% a 66,547.23 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.64% a 1,341.59.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de Industrias Peñoles, con 2.99% más a 809 pesos, seguidas por las de Grupo México, con 2.11% a 205.07 pesos, y las de Volaris, con una mejora de 1.55% a 13.75.
En la temporada de reportes trimestrales, las acciones de la operadora de franquicias Alsea caen 2.51%, después de haber bajado hasta 5% a un mínimo de tres años y medio, luego de haber informado cifras trimestrales por debajo de las expectativas.