Bolsa mexicana avanza; acciones de Alsea caen con fuerza tras débil reporte trimestral

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este martes. Los índices locales suben gracias a una menor percepción de riesgo en los mercados, mientras los inversionistas siguen con atención la temporada de reportes del segundo trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.64% a 66,547.23 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.64% a 1,341.59.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de Industrias Peñoles, con 2.99% más a 809 pesos, seguidas por las de Grupo México, con 2.11% a 205.07 pesos, y las de Volaris, con una mejora de 1.55% a 13.75.

En la temporada de reportes trimestrales, las acciones de la operadora de franquicias Alsea caen 2.51%, después de haber bajado hasta 5% a un mínimo de tres años y medio, luego de haber informado cifras trimestrales por debajo de las expectativas.