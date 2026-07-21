Harfuch informa decomiso de más de 3 toneladas de metanfetamina en Sonora

Un operativo de inteligencia realizado en Sonora derivó en el aseguramiento de más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en un tráiler, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que el decomiso representa uno de los golpes más importantes contra el tráfico de drogas en el país.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch dio a conocer que el aseguramiento fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario señaló que la incautación impide que millones de dosis de metanfetamina lleguen a las calles y representa una afectación económica para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

"Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales", escribió el titular de la SSPC.

La droga estaba oculta entre costales en un tráiler

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran que la droga era transportada en la caja de un tráiler, donde permanecía escondida entre decenas de costales blancos para dificultar su localización durante las inspecciones.

En uno de los videos se observa a un elemento de seguridad abrir uno de los bultos, del que extrae paquetes rectangulares envueltos con cinta color café, presuntamente con metanfetamina. En otra grabación, los agentes retiran los costales para acceder al compartimento donde se encontraba oculto el cargamento, lo que evidencia el método utilizado para intentar evadir los controles de seguridad.

Autoridades destacan impacto contra el crimen organizado

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado cuál era el destino de la droga ni si hubo personas detenidas durante el operativo.

No obstante, García Harfuch afirmó que el decomiso representa un importante golpe financiero para las organizaciones delictivas y forma parte de las acciones de inteligencia que el Gobierno de México mantiene para combatir el tráfico de drogas y desarticular las estructuras del crimen organizado.