Prevén que T-MEC conserve compromiso con salario mínimo y presione alzas al resto de los sueldos

En la revisión del T-MEC se perfila que la mejora del salario mínimo se mantenga dentro de los compromisos de México y el lado estadounidense presionaría para impulsar incrementos a otras remuneraciones que han quedado rezagadas y cada vez más cerca del mínimo, de acuerdo con especialistas.

"El aumento del salario mínimo se está utilizando como uno de los argumentos de México (para atender) esa preocupación que se tenía de origen desde que se estableció el T-MEC sobre las brechas salariales que existían con Estados Unidos y Canadá respecto a México”, explica Axel González Gómez, coordinador de Datos en México ¿cómo vamos?

El Capítulo 23 del Tratado comercial dedicado a los asuntos laborales establece el compromiso de las partes de crear “condiciones aceptables de trabajo respecto a los salarios mínimos”.

Pese a los avances en materia de salario mínimo, aún está pendiente la mejoría en los salarios promedio y las remuneración contractuales, además de enfrentar la compresión salarial, es decir, la cercanía entre el ingreso mínimo con los salarios generales.

“A pesar de los considerables aumentos del salario mínimo, el salario promedio ha crecido lentamente (...) México necesita seguir avanzando en la mejora de los ingresos laborales y la equidad social, y debe profundizar la política de aumento del salario mínimo”, sugiere Sandra Polaski, investigadora de la Universidad de Boston y exdirectora general ddjunta de Políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este contexto, los especialistas consideran que además del compromiso de crear condiciones para la mejora del salario mínimo, en lo laboral Estados Unidos llevará a la mesa de revisión del T-MEC su exigencia de cerrar la brecha salarial con México.

“Me parece que sí va a ser uno de los puntos que sean discutidos y el propio avance que se tenga en la reforma laboral sobre la democratización de la elección este de de los sindicatos”, considera Axel Gómez. El tema sindical es relevante pues la falta de impulso a los salarios contractuales se debe, en parte, a la falta de poder de negociación de los sindicatos.

Sobre todo porque la actual administración Trump sostiene que la brecha salarial con México desincentiva la creación de empleos en Estados Unidos y genera una competencia desleal.

El Departamento del Trabajo estadounidense mencionó antes del 1 de julio pasado que "el T-MEC incluye disposiciones destinadas a mejorar directamente los salarios y devolver los puestos de trabajo a la industria automotriz estadounidense”.

“Estas cuestiones influyeron en la negociación del T-MEC en 2018 y 2019, y tendrán un peso central en su revisión de 2026 (...) El aumento de los salarios en México puede ser uno de los pocos temas sobre los que exista una coincidencia de posturas, basada en el interés propio de ambos países”, añade Sandra Polaski en su artículo El T-MEC y la Necesidad de un “Segundo Piso” de Salarios e Ingresos Familiares Mexicanos.

Ambos especialistas consideran que en 2030 se llegará a la meta de que el salario mínimo alcance para adquirir 2.5 canastas básicas y para lograrlo continuarán los incrementos anuales.

Sin embargo, Axel González recuerda que el salario mínimo se acerca cada vez más a los salarios promedio en puestos de entrada al mercado laboral.

“Hablando ya de salarios generales, no están teniendo avances de la misma magnitud que el mínimo”, menciona.

La revisión del T-MEC, al menos en lo salarial, puede ser uno de los puntos donde haya convergencia entre Estados Unidos y México para incrementar los salarios, cada uno con sus intereses y motivos particulares.

“La oportunidad surge en el contexto de la revisión del T-MEC, en el que el fracaso de los salarios mexicanos para converger hacia los niveles de Estados Unidos ocupará un lugar destacado en la agenda de los negociadores (...) Esta situación ofrece a México una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento salarial, no sólo en su propio beneficio, sino también para encontrar puntos en común con Estados Unidos en el proceso de revisión del tratado”, explica Sandra Polaski.

¿Qué sigue en la revisión del T-MEC?

El siguiente momento clave, sobre todo en materia laboral, en la revisión del T-MEC está agendado para el 20 de julio próximo, cuando se reunirán los equipos de México y Estados Unidos para que, se espera, externen sus peticiones.

El Gobierno de Sheinbaum informó al Senado el pasado 8 de julio que llevarán a esa reunión los temas del Capítulo 23-laboral.

El objetivo de la reunión es definir los pasos a seguir y cada país expondrá sus temas de interés. México externará 13 preocupaciones comerciales, entre ellas el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR).

Hasta ahora, México no ha detallado sus 13 puntos de interés respecto al T-MEC, aunque sí menciona que Estados Unidos planteará inquietudes sobre el mercado laboral.

“Los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas”, de acuerdo con el oficio enviado al Senado.